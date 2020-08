Fizetési kérelem bankon kívülről

Nem sokat javítottak a ruházati- és cipőboltok helyzetén az újranyitást követő akciók. Pedig a koronavírusjárvány miatti korlátozások a kiskereskedelemnek éppen ezt az ágát sújtották a leginkább.

A ruhaüzleteknek ugyan nem kellett bezárniuk, ám a kijárási korlátozások alatt a szoknya- vagy szandálvásárlás nem számított alapos indoknak a lakhely elhagyására. Így tavasszal a ruházati piac lényegében összeomlott: áprilisban 90 százalékkal esett vissza a butikok és a cipőboltok forgalma. A ruhavásárlási láz azóta sem indult be. A Blokkk.com szakportál összesítése szerint a ruházati piac mérlege az idei első félévre százmilliárd forint feletti visszaesést mutat. Míg a tavalyi első félév forgalma 339 milliárd, az idei első hat hónapé már csak 227 milliárd forintra rúgott. A KSH számaiból pedig az is látszik, hogy nem csak a márciusi és az áprilisi zuhanás volt hatalmas, de még májusban is fele akkora volt a forgalom, mint tavaly. Júniusban a tavalyi 70 milliárd helyett csak 59 milliárd jött össze. Nem sokat lendítettek tehát a cipő- és ruhaüzletek helyzetén a júniusra előrehozott nyári leárazások sem. Igaz, a korábbi veszteségek miatt a boltosok többségének pénze se maradt akciózni. A kereskedő ugyanis a leárazás során a bevétel egy részéről lemond. Ez csak akkor térül meg, ha többen mennek vásárolni – jegyzi meg a Blokkk.com. A roham viszont elmaradt a boltokban, ahol egyébként még mindig kötelező a maszk. A ruhás piac éledezése ellen hatott a digitális oktatás és a távmunka is, hiszen ha nem kell otthonról kimozdulni, nincs szükség új ruhára sem. Most pedig, aki vásárol, nyári ruhát vesz, ami olcsóbb és kevesebb is kell belőle, mint más évszakokban. Nem véletlenül számít egyébként is gyenge időszaknak a nyár a ruhakiskereskedelemben. Nem könnyítette meg a ruhaboltosok dolgát az sem, hogy az üzlethelyiségek bérleti díjából a gyakorlatilag nulla április bevétel mellett alig kaptak engedményt. Az állami támogatásokból is kevesebb jutott, holott ezek az üzletek a vendéglátásnál is nagyobb forgalomzuhanást szenvedtek el. Nem is tudott mindenki újra kinyitni. Míg öt évvel ezelőtt még több mint 20 ezer ruházati és cipőbolt volt az országban, tavalyra számuk már 17 ezerre zsugorodott. Azaz évente csaknem 800 üzlet zárt be. A Blokkk.com szerint az idén ennél több bolt húzhatja le végleg a rolót. A kilábalás lassú lesz, mivel a vásárlók még mindig nagyon óvatosak. Kedvező esetben az év végén növekedhet valamelyest a kereskedők bevétele, de az éves mérleg valószínűleg mínuszba fordul.