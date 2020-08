Egy év alatt 1,8 milliárdot költ az állam a Puskás Aréna őrzésére

Rekordok és meglepetések születtek a gyorsasági-motoros világbajnokság harmadik állomásán, a Cseh Nagydíjon.

Már a futam előtt egy fontos bejelentést tett a Repsol Honda csapatfőnöke, Alberto Puig, miszerint regnáló világbajnokukat, Marc Márquezt ismét műteni kell. A spanyol pilóta múlt hét csütörtökön otthonában, egy ablak kinyitása közben sérült meg, ezzel a szakadék közte és a mezőny között még inkább elmélyülni látszott. A HRC Stefan Bradllel helyettesítette a hétvégén. Az időmérőt óriási meglepetésre Johann Zarco nyerte meg az Avintia Ducatival, ez azért akkora szenzáció, mert a francia versenyez az egész mezőnyben a legöregebb motorblokkal. Az első sort a két Petronas Yamaha tette teljessé Fabio Quartararo-Franco Morbidelli sorrendben, Aleix Espargaro pedig egy reményt keltő negyedik helyet szerzett az Apriliának. A rajtot Morbidelli kapta el a legjobban, hamar átvette a vezetést, mögötte Aleix Espargaro, Quartararo, Pol Espargaro és Brad Binder alkotta a legjobb 5-öt, Zarco a hatodik pozícióba csúszott vissza. A második körben több fontos helycsere történt az élmezőnyben, Quartararo megelőzte Espargarót, ezzel Petronas Yamaha 1-2 volt a pillanatnyi sorrend, Binder is áthámozta magát a spanyolon, Zarco pedig mindkét Espargarót megelőzte, ezzel felkapaszkodott a 4. helyre. Egy újabb kör vette kezdetét, ahol a testvérharcból Pol került ki győztesen, a KTM-es már a legjobb 5-ben motorozott. Szenvedtek a gyári Yamahák, a 41 éves Valentino Rossi a rajtot követően a 12. helyre esett vissza, a negyedik körben már nyolcadik volt, de tisztes távolságból követte az élbolyt, Maverick Vinales, aki az összetettbeli tabella második helyén állt, csak Rossi mögött haladt a verseny elején.

A KTM párosa remek versenytempót mutatott, ennek következtében előbb Espargaro előzte meg Zarcót, majd a versenytáv feléhez közeledve az újonc Binder megelőzte a világbajnoki pontversenyben vezető Quartararót és feljött a dobogót jelentő harmadik pozícióba. Csapattársa igyekezett követni a dél-afrikait és hamar elment a francia mellett, de nem sokkal később elfékezte magát és emiatt visszaesett olyannyira, hogy Zarco is bebújt mellé, a spanyol ezt nem érzékelte és összeértek, aminek következtében ő húzta a rövidebbet, és elesett, ezzel megfosztotta magát élete eddigi legnagyobb lehetőségétől. Bár egyértelmű versenybalesetnek tűnt, a bírók mégis szankcionálták Zarcót, aki így hosszú-körös büntetésben részesült. Addigra, mire ezt megtudta a francia már a harmadik helyen találta magát, miután megelőzte honfitársát, Quartararót az első kanyar féktávján. Az eddig viszonylag kényelmesen vezető Morbidellire viszont rohamtempóban közeledett Binder, körönként 3-4 tizedet faragott a hátrányából, a 13. körben utol is érte, innen nem volt igazán kérdés, hogy sikerül-e az előzés vagy sem, ekkora tempókülönbségnél, az egyetlen állva maradt gyári KTM-pilóta pedig hamar dűlőre vitte, megelőzte a brazil-olaszt és átvette a vezetést! Utána pedig most már senkitől nem zavartatva folyamatosan növelte előnyét az élen. Zarco olyan precízen csinálta meg a büntetést, hogy vissza tudott jönni harmadiknak, mögötte Quartararo viszont bajban volt, idejekorán elfogyasztotta a gumijait, ennek következtében megérkezett rá Alex Rins, Rossi, és Miguel Oliveira is, három körrel a vége előtt pedig mind a három pilóta átugrotta, az éllovas visszacsúszott a hetedik helyre. Szerencséjére legnagyobb üldözője, Vinales olyan pocsék versenyt futott, hogy már a legjobb 10-ből is kicsúszott.

Franco Morbidelli, Brad Binder és Johann Zarco a dobogón Fotó: JOE KLAMAR / AFP or licensors

Bindert viszont senki nem zavarta, és elképesztő meglepetésre ő látta meg elsőként a kockás zászlót, újoncként, mindössze harmadik MotoGP futamán győzni tudott! A KTM ezzel szintén első sikerét aratta a legnagyobb kategóriában, Binder az első dél-afrikai futamgyőztes, és Márquez óta (2013) az első újonc, akinek összejön a hőn áhított siker már a debütáló évben! Morbidelli kényelmesen lett második, Rossi tanítványa ezzel szintén jubilált, első dobogóját érte el a MotoGP-ben. Zarco pedig a végén bár szenvedett a gumikkal, maga mögött tudta tartani Rinst, ezzel övé lett a pódium legalsó foka, szűk két év után végez ismét a legjobb három között futamon. A Top10-et Rins, Rossi, Oliveira, Quartararo, Nakagami, Miller és Aleix Espargaro tették teljessé. Dovizioso csak a 11. , Vinales csak a 14. helyen végzett. Alex Márquez pedig éppen csak összeszedett egy pontot a 15. pozíciójával. Quartararo így a szerény eredmény ellenére növelni tudta előnyét az összetettben, 59 egységet gyűjtött eddig, Vinales maradt mögötte 42 ponttal, Morbidelli viszont feljött a harmadiknak 31 ponttal a neve mellett. Már ezen a hétvégén következik a folytatás, a helyszín a Red Bull Ring Ausztriában, Spielbergen. Meglepetésekkel teli eddig az idei szezon, a váratlan eredmények pedig adnak egy esélyt Márqueznek, mert egyelőre az 59 pont hátrány közel sem ledolgozhatatlan.