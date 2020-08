Azonnal elvitték a médiamogult és az ellenzéki lap vezérkarát

Kína nem ismer pardont, a szabadságjogok pedig hidegen hagyják.

Újabb áldozatokat szedett a június végén Kína nyomására, az utcai tiltakozások és nemzetközi figyelmeztetések ellenére elfogadott hongkongi nemzetbiztonsági törvény. Külföldiekkel való összejátszás gyanúja miatt hétfőn őrizetbe vették Jimmy Lai médiamogult, két fiát és a Lai által alapított Apple Day napilap három vezetőjét. Az újságot működtető Next Digital cég székhelyén házkutatást tartottak. A razziát a nemzetbiztonsági törvény betartatásának felügyeletére létrehozott új rendőrségi egység hajtotta végre, és további letartóztatásokat sem zártak ki. Lait azzal vádolják, hogy „külföldi országgal játszott össze, lázító szavakat használt, és megtévesztő célú összeesküvésben vett részt". A törvény elfogadása óta már 21 ellenzéki személyt vettek őrizetbe, mint akik veszélyeztetik a hongkongi nemzetbiztonságot. Jimmy Lai nemcsak lapjában szállt szembe Pekinggel. Már a 2014-ben aktív résztvevője és támogatója volt az akkori, Occupy nevű demokrácia párti mozgalomnak, és ugyanezt tette a tavaly kezdődött újabb tüntetéshullám során. Idén februárban már letartóztatták, de akkor óvadékkal szabadult. Májusban a Reutersnek nyilatkozva leszögezte, nem menekül el, folytatja harcát a demokráciáért, bár tisztában van azzal, hogy célba veszik a nemzetbiztonsági törvény alkalmazása során. Még a letartóztatások előtt, vasárnap, az úgynevezett Öt Szem koalíció, azaz az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Új-Zéland, Ausztrália és Kanada külügyminiszterei közös közleményben fejezték ki aggodalmukat a szeptember 6-ra kitűzött választások egy évvel való elhalasztása, valamint az ellenzéki képviselőjelöltek indulásának ellehetetlenítése miatt. A hongkongi kormányzat június végén jelentette be a halasztást a koronavírus járványra hivatkozva. Július végén pedig a nemzetbiztonsági törvény alapján meg vonták 12 ellenzéki jelölt indulási jogát. Az ötök felszólították a kormányzatot, állítsa vissza a kizárt ellenzéki jelöltek választhatóságát. A kínai parlament állandó bizottsága szombaton négynapos ülést kezdett, amelyen arról döntenek, meghosszabbítják-e a hongkongi képviselők szeptember 30-án lejáró mandátumát, vagy átmeneti testületet neveznek ki a választások megrendezésééig. Carrie Lam kormányzó is a mandátum meghosszabbítása mellett érvelt, csakhogy ezzel négy olyan ellenzéki képviselő mandátuma is meghosszabbodna, akiktől már elvették az újraindulás jogát. Folytatódik az adok-kapok is Washington és Kína között. Miután pénteken Washington jelentett be szankciókat 11 hongkongi tisztségviselő, köztük Carrie Lam kormányzó ellen, hétfőn Peking hasonló lépéssel válaszolt. Kína is 11 amerikait büntet, köztük Marco Rubio és Ted Cruz szenátorokat, illetve olyan amerikai székhelyű jogvédő civil szervezeteket, akik „impertinensen” viselkedtek a Hongkonggal kapcsolatos kérdésekben.