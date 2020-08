Orbán két hónapja az EU ellenében védte Lukasenkót

Kormányválság Libanonban: újabb tüntetések és előrehozott választások jöhetnek. Kétszáz fölött a múlt heti robbanás áldozatainak a száma.

Lemondott posztjáról Marie-Claude Nadzsm libanoni igazságügyi miniszter, aki hétfőn kiadott közleményében a bejrúti robbanással és az ezt követően kibontakozott, erőszakba torkolló megmozdulásokkal indokolta a döntést. Nadzsm a libanoni kormány harmadik minisztere, aki a robbanás miatt mond le: néhány nappal korábban hasonló bejelentést tett Manal Abdel-Szamád tájékoztatási miniszter, nem sokkal utána pedig Damianosz Kattar környezetvédelmi miniszter is. Abdel-Szamád a döntést azzal indokolta, hogy szerinte a kormány nem képes reformokat végrehajtani a főváros kikötőjében kedden történt, pusztító robbanást követően. A robbanás előtt egy nappal távozott posztjáról Naszif Hitti külügyminiszter is, aki úgy vélte, a kormánynak nincs egyértelmű elképzelése Libanon jövőjéről, és hiányzik belőle a valódi hajlandóság a nemzetközi közösség által követelt szerkezeti reformok életbe léptetésére.



Marie-Claude Nadzsm libanoni igazságügyi miniszter Fotó: AFP

Újabb gyúelegy: robbanás és korrupció

Szombat éjjel csaknem tízezer ember gyűlt össze Bejrút belvárosában, ahol az általuk korruptnak, hanyagnak és alkalmatlannak tartott kormány és a politikai elit távozását követelték. A robbanás miatti tiltakozások erőszakos zavargásokba torkolltak. Hétfőre újabb tüntetéseket hívtak össze, az emberek Michel Aún elnök, a kormány és az általuk korruptnak és alkalmatlannak tartott politikai elit távozását követelik. Az AP hírügynökség közlése szerint elképzelhető, hogy a hétfői nap folyamán tartandó kabinetülésen az egész kormány bejelenti lemondását. A hét végén Haszan Diáb miniszterelnök már bejelentette, hogy előrehozott választások kiírását javasolja. Az Index a BBC-nek a bejrúti kormányzóra, Marwan Abboudra hivatkozó cikke alapján azt írta: hétfőre a kétszázat is meghaladta a múlt keddi bejrúti robbanásban elhunyt áldozatok száma, és még most is több tucat embert keresnek. Legkevesebben ötezren sérültek meg, és százezrek otthona vált lakhatatlanná, amikor felrobbant több mint 2700 tonna, évek óta a kikötőben tárolt ammónium-nitrát.