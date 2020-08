Életveszélyes állapotokat tulajdonít a Fidesznek az ellenzéki polgármester, miközben felsír a láncfűrész

Lelkes állami tisztviselők a koronavírus-járványt is beleszövik abba a mesébe, hogy a Hősök teréről az Erkel Színházba szorult az augusztus 20-i előbemutató.

Puskás, a musical címmel nagyszabású zenés színházi produkció készült Szente Vajk rendezésében. Az egyik legismertebb magyar életéről szóló darab előbemutatója augusztus 20-án lesz az Erkel Színházban. A darab mélylélektani történet arról, hogyan lesz egy fiúból a világ legjobb játékosa – vázolta Szente Vajk a musical hétfői budapesti sajtóeseményén. Mint mondta, a musical 1937-ben indul, amikor Puskás Öcsit a Kispest 10 évesen leigazolta, és 1960-ban zárul, amikor a Real Madrid mezében négy gólt lőtt a BEK döntőjében. Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az előadás beharangozójába sikerült beleszőnie a kormánypropagandát:



„a koronavírus-járvány elleni sikeres hazai fellépésben az egészségügyi dolgozók munkája mellett a művészeti-kulturális élet szereplőinek példamutató magatartása is fontos szerepet játszott.”

Mindehhez Szabó László producer hozzátette, hogy a musical bemutatóját a Hősök terére tervezték, de a járványügyi helyzet egyelőre felülírta az eredeti elképzeléseket. A mostani előbemutatót ugyanis szigorúan ötszáz néző előtt tartják, a hivatalos bemutató várhatóan jövőre lesz. Ám, hogy az elmaradó Szent István-napi ünnepségek hatását felidézze, a producer elmondta:



„Puskás 1945. augusztus 20-án mutatkozott be a magyar válogatottban az Üllői úton, és rögtön góllal vette ki részét Ausztria 5-2-es legyőzéséből. Pontosan 75 évvel később tartjuk meg a róla szóló musical előbemutatóját.”

– Két előadás is lesz: az egyik 15 órakor, a másik pedig 19 órakor. A darab egy ikon története, aki mindazt képviseli, amit mi magyarok jónak, szépnek tartunk saját magunkban. A musical barátságól, hűségről, hazaszeretetről, szerelemről és csibészségről szól – ismertette a mű lényegét Szabó László. A darabot Galambos Attila és Szente Vajk írta, a zeneszerző Juhász Levente, a díszletet Rákay Tamás, a jelmezeket Kovács Yvette Alda tervezte, a koreográfus Túri Lajos Péter, a zenei vezető Károly Katalin. A főszereplő Veréb Tamás, az Aranycsapat tagjai közül például Grosicsot Berettyán Nándor, Bozsikot Fehér Tibor, Kocsist Cseh Dávid Péter, Hidegkutit Solner Dániel alakítja. Szerepel a darabban mások mellet Farkas Mihály egykori honvédelmi miniszter (őt Nagy Sándor játssza), Östreicher Emil, aki Puskást a Real Madridba vitte (Szerednyey Béla), Sebes Gusztáv szövetségi kapitány (Cseke Péter), a rádióriporter Szepesi György (Harsányi Levente) vagy Puskás madridi csapattársa, Alfredo Di Stéfano (Nagy Balázs). A sajtóeseményen olyan háttértitkokat is elárultak a szervezők, hogy a szerzők mindössze két fiktív alakot írtak a darabba: a főhőssel nem szimpatizáló Vörös elvtársat és Klárát, aki viszonzatlanul szerelmes Puskásba. Szöllősi György sportújságíró, a Nemzeti Sport főszerkesztője egyben a darab szakértője is. Patetikusan jegyezte meg:



„a Puskás-musicallel új művészi nemzedék állít emléket különleges műfajban az Aranycsapat hőseinek, akikből ezekben a pillanatokban válik történelmi személyiség.”

Szente Vajk rendező Fotó: Béres Márton / Népszava

Végül az is kiderült, hogy akik állami ünnepünkön eljutnak majd az Erkel Színházba, nem maradnak tűzijáték nélkül, mert ott lesz. Ismertették: a nagyszabású látványelemekkel kísért produkcióban huszonegy színész, hatvan táncos (köztük négy kerekesszékes), harminc gyerekszereplő látható, húsz dal hangzik el, lesznek artisták és tűzijáték is kíséri az előadást. A musical támogatói között van a Civil Út Alapítvány, amelynek segítségével hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek, gyerekek is meg tudják nézni az előadást. A Magyar Kórházszövetség közreműködésével pedig augusztus 19-én este a budapesti kórházakban dolgozók tekinthetik meg az előadás főpróbáját ingyenesen a Erkelben, előzetes regisztráció után.