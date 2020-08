Fürdőháború a fideszes vezetésű Siklóson: a turizmus a tét

Maszkot halmoztak fel, negatív tesztet követelnek és kialakították az elkülönített helyiségeket - a fővárosi idősotthonok már vírusüzemmódban működnek.

A fővárosi idősotthonokban a járvány, illetve az ehhez kapcsolódóan elrendelt felvételi zárlat miatt 10-15 százalékkal csökkent a gondozottak száma. A városvezetés pedig nem is ír elő létszámfeltöltési kötelezettséget, hogy mindenütt kialakíthassák a betegek elkülönítését szolgáló izolációs szobákat – válaszolta a Népszava kérdésére Gy. Németh Erzsébet (DK) főpolgármester-helyettes. Az idősotthonok működéséért is felelős várospolitikus szerint minden intézményben két hétre elegendő fertőtlenítőszer-, illetve a védőeszköz-készletet halmoztak fel, szigorúan szabályozták a látogatás rendjét, ezenfelül előírták, hogy kórházból csak negatív vírusteszttel vehető vissza lakó. – Ez már hónapok óta így van, de a kórházak még mindig megpróbálkoznak enélkül visszaszállítani a gondozottakat. A napokban is előfordult, hogy az idősotthon kapujából kellett visszafordítani a mentőautót – tette hozzá Gy. Németh Erzsébet. Ezekre az intézkedésekre Karácsony Gergely főpolgármester is kitért hétfői Facebook-posztjában, amelyben a járvány második hullámára való felkészülésről írt. Szerinte a védekezésnek és a felkészülésnek a kórházi fertőzések megakadályozása a kulcspontja, enélkül az eredmény legalábbis kétséges. A főpolgármester a hivatalos adatokra hivatkozva állítja, hogy a fertőzöttek nagyjából egyharmada kórházban kapta el a vírust, az áldozatok közel fele ott szerzett fertőzés miatt hunyt el koronavírusban. A fővárosi fenntartású intézményekben több olyan esetet is dokumentáltak, amikor idős beteg a főváros által biztosított koronavírus-teszten negatív eredményt produkált, vagyis nem volt fertőzött. Ám aztán más betegség miatt kórházba került, ott pedig elkapta a vírust és ez okozta a halálát. Karácsony most tájékoztatást kért Kásler Miklós egészségügyi minisztertől és Müller Cecília országos tisztifőorvostól arról, hogy mit tesz a kormány a kórházi fertőzések megakadályozásáért. A Pesti úti otthonban a fővárosi kormányhivatal is felvételi stopot írt elő, mivel az augusztus elején lezárt ellenőrzésen arra jutottak, hogy a törvényben előírt és a gondozottak megfelelő ellátásához szükséges létszámhoz képest jóval kevesebben dolgoznak az intézményben. Az elvárt 109 fő helyett alig 60-an. A kormányhivatal határozatban kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot, hogy 90 napon belül gondoskodjon a létszámhiány megszüntetéséről. Csakhogy ezt sokkal könnyebb előírni, mint teljesíteni. – A fővárosi önkormányzat januárban döntött a Budapest pótlék bevezetéséről, amelyet az idősotthonok dolgozói is megkaptak, soron kívül átlagosan 100 ezer forint juttatásban részesültek. Az ágazatban kapható arcpirítóan alacsony béreket azonban csak központi intézkedéssel lehetne elfogadható szintre emelni – hívta fel a figyelmet Gy. Németh Erzsébet, aki szerint a központi bérrendezésig csak nagyon nehezen bővíthető az idősotthonokban dolgozók létszáma.