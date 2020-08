Merkely Béla: a második hullám küszöbén állunk

A kiskaput az jelentheti, hogy semmi sem szabályozza, egy szobában hány hallgató szállásolható el.

– Van olyan egyetem, ami a héten a járványügyi helyzetet mérlegelve lemondta gólyatáborát – mondta lapunknak Budai Marcell. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HOÖK) szóvivője hozzátette, a legtöbb intézmény nem hajlandó törölni a rendezvényét. Az egyetemek döntése azért is meglepő, mert a legfrissebb kutatások szerint újabban a fiatalok és a középkorúak körében terjed a vírus, ráadásul körükben több a tünetmentes beteg, így könnyebben adják tovább, fertőzésgócok alakulhatnak ki a táborokban. – Nincs kormányzati, illetve járványügyi szabályozás arról, hogy egy szobában legfeljebb hány hallgató szállásolható el, az egyetem döntése lesz, hogyan alakítják majd ki a férőhelyeket – mondta Budai. Hozzátette, egyeztettek az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a gólyatáborokról a legutóbbi kormánydöntések előtt, tehát a kabinet az ő észrevételeiket is figyelembe vette az általános szabályokat kialakításakor. Budai hétfőn délelőtt a Kossuth Rádióban azt állította, hogy néhány intézmény csak rövid, egynapos bevezető napot tart az új hallgatóknak. Érdeklődésünkre, hogy a HOÖK támogatná-e, hogy a többi intézmény is ezt a megoldást válassza, Budai nem foglalt állást, bár azt hangsúlyozta, igenis fontos, hogy a fiatalok megismerkedjenek az egyetemi világgal. Ugyanakkor a szóvivő megjegyezte: a hivatalos ajánlások nem kötelező érvényűek 500 fő alatti rendezvényeken.