Kigyulladt egy templom tetőszerkezete a XX. kerületben

A vádlott pénzért valótlanul igazolta le az egyik páciense keresőképtelenségét, illetve gyógyszereket írt fel úgy, hogy a betegeket meg sem vizsgálta.

Vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azt a háziorvost, aki pénzért valótlanul igazolta le az egyik páciense keresőképtelenségét, illetve gyógyszereket írt fel úgy, hogy a betegeket meg sem vizsgálta. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat lényege szerint a Nyíregyháza közelében lévő településen dolgozó háziorvos egy betéti társaság nevében végezte a munkáját, melynek során igazolhatott keresőképtelenséget és írhatott fel gyógyszert is a páciensek részére. Az elmúlt év júniusában az egyik helyi lakos megjelent az orvosi rendelőben, és azt kérte a vádlottól, hogy két hétre visszamenőleg igazolja le keresőképtelenségét. Az orvos hajlandó volt erre, de cserébe 13 000 forintot kért a pácienstől. A férfi fizetett is neki, majd azt kérte, hogy az egyébként az orvosi rendelőben meg nem jelent két gyermeke részére írjon fel gyógyszereket, amit a vádlott teljesített. A 13 000 forintért a háziorvos megszegte a kötelességét, mert valótlanul igazolta le két hétre visszamenőleg a keresőképtelenséget, noha a páciense nem is volt ilyen állapotban, továbbá úgy írt fel gyógyszereket, hogy a gyermekeket nem vizsgálta meg. Nem volt szükségük ezekre az orvosságokra. Egyébként a férfi a valótlan igazolást nem használta fel táppénz igénylésére és a recepteket sem váltotta ki, a szándéka kifejezetten az volt, hogy lebuktassa a szerinte korrupt háziorvost. A férfival szemben a rendőrség az eljárást megszüntette, mert nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség a beismerő vallomást tett háziorvost önálló intézkedésre jogosult személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja, amely bűncselekményért a törvény szerint 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás tartását, az ügyészség szerint 1 év 5 hónap börtönbüntetésre kell ítélni, valamint el kell tiltani az orvosi foglalkozás és a közügyek gyakorlásától is. Ezen felül a 13 000 forint vesztegetési pénzre vagyonelkobzást kell elrendelni. Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.