Létkérdés a BL lejátszása

Még sosem ért így véget a labdarúgó Bajnokok Ligája: egy országban, nézők nélkül rendezik a mérkőzéseket. Euró milliárdok múlnak a befejezésen.

Portugáliába költözik a labdarúgó Bajnokok Ligájában versenyben maradt nyolc csapat. Az együttesek a sorozat végéig itt is maradnak, a negyed-, elődöntők találkozóit és a finálét is a dél-európai országban rendezik. A koronavírus-járvány miatt nem lesznek nézők a találkozókon és a továbbjutás is egy meccsen dől el, amire korábban sosem volt példa. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) mindent megtesz azért, hogy valamennyi összecsapást megrendezzenek. A nagy igyekezetnek nem kizárólag sportszakmai okai vannak: a csapatok és az UEFA is csak akkor jutnak hozzá a gigabevételekhez a televíziós társaságoktól, ha nem kell félbeszakítani a BL-t (3,25 milliárd eurót kap az európai szövetség, amiből 2,04 milliárdot oszt szét a sorozatban résztvevő klubok között). Ennek érdekében az UEFA úgy módosította a versenykiírást, hogy nem kell az egész csapatnak karanténba vonulni, ha valakinek pozitív lesz a koronavírustesztje, hanem elég a fertőzött személyeket elkülöníteni. Amikor márciusban kényszerűségből félbeszakadtak a bajnokságok, akkor az volt az általános szabály, hogy egészségbiztonsági okokból az egész csapatnak karanténba kell vonulni két hétre, ha valakinél pozitív lesz a teszt. A BL esetében azonban egy ilyen szabály most komoly gondokat okozna, mert ebben az esetben nem lehetne úgy befejezni a 2019/20-as sorozatot, hogy az ne veszélyeztesse a 2020/21-es lebonyolítását. Vasárnap derült ki, hogy a negyeddöntőben érdekelt Atlético Madridnál két játékosnak, Angel Correának és Sime Vrsaljkónak pozitív lett a vírustesztje. Bár mindkét futballista tünetmentes, azonnal kitették őket a spanyol együttes utazó keretéből. A nem várt vírusteszt miatt az Atlético nem tudott hétfőn elutazni Portugáliába, mivel a 91 tagú küldöttség összes tagját soron kívül újra megvizsgálták. A madridiak egy nappal később, kedden keltek útra, ellenfelük csütörtökön a magyar válogatott játékosokat, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig lesz. Az UEFA tájékoztatása szerint, ha nem lesz további pozitív teszteredmény a madridiaknál – a találkozó előtt Portugáliában is tesztelik az Atlético és az RB Leipzig küldöttségének összes tagját –, akkor nincs akadálya a mérkőzés megrendezésének. Ha másnál is kimutatják a koronavírust az Atlético tagjai közül, az UEFA a portugál hatóságokkal egyeztet a mérkőzés sorsáról. Halasztásra a feszített tempó miatt nincs lehetőség, ha nem lehet lejátszani a meccset, akkor a legjobb nyolcig történetük során első alkalommal eljutó lipcseiek játék kerülnek be az elődöntőbe. A negyeddöntő mérkőzéseit négy nap alatt bonyolítják le, szerdán az Atalanta a PSG ellen lép pályára. Ennek a találkozónak is van magyar vonatkozása, a francia együttes másodedzője Lőw Zsolt, korábbi magyar válogatott labdarúgó.

BL-negyeddöntő Szerda: Atalanta-PSG 21 (tv: Spíler2) Csütörtök: RB Leipzig-Atlético Madrid 21 (tv: M4 Sport) Péntek: Barcelona-Bayern München 21 (tv: M4 Sport) Szombat: Manchester City-Lyon 21 (tv: Spíler2)