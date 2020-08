A TEK gyűjtötte be a volt feleségét gázfegyverrel és késsel is fenyegető erőszakos pécsi férfit

A legfiatalabb elhunyt 23 éves volt.

Egy új, életveszélyes pszichoaktív anyag megjelenéséről számoltak be keddi sajtótájékoztatójukon az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK), valamint az EMMI Nemzeti Drog Fókuszpont képviselői. Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság kiemelt főreferense elmondta: egy miskolci, Lyukó-völgyi haláleset nyomán azonosították az új pszichoaktív anyagot a szakértői intézetben. Ezt követően megvizsgálták májusig visszamenőleg a gyanús eseteket és megállapították, hogy tizenegy haláleset köthető a „bika” nevű anyaghoz. Mint mondta, az elhunytak többsége drogfogyasztó múlttal rendelkezett, a halált megelőzően fáradékonyak voltak, szívtájéki fájdalomra, légzési nehézségre panaszkodtak, a halál előtt görcsös rohamuk volt, több esetben őrjöngtek. A legfiatalabb elhunyt 23 éves, a legidősebb 36 éves volt. A rendőrség közleményében az áll: egy Borsod megyei 23 éves férfi halálával kapcsolatban felmerült, hogy a tragikus eset egy új dizájner droggal hozható összefüggésbe, a gyanút az NSZKK szakértői megerősítettek. Az előzetes vizsgálatok alapján megállapították, hogy az elmúlt két hónapban 11 olyan haláleset történt, amelyben vagy az elhunyt szervezetéből, vagy a környezetében található anyagokból ugyanaz a dizájner drog volt beazonosítható. Az esetekben közös, hogy rosszullét után rövid időn belül bekövetkezett a halál. Azokban az esetekben, ahol lehetséges volt, megkísérelték az újraélesztést, ám ez nem járt eredménnyel. A halálesetekben Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Tolna, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint Budapest érintett, a tizenegyből öt haláleset Borsodban történt. A jelenlegi ismeretek alapján az új dizájner drog május végén jelent meg a hazai utcai forgalomban, az előzetes vizsgálati eredmények alapján eddig 51 különböző lefoglalásban azonosították. Legtöbbször „varázsdohány” néven ismert, szintetikus hatóanyaggal átitatott dohánymintát, néhány esetben átitatott zöld gyógynövény-törmeléket, illetve barnás-narancssárgás színű, por formájú közel tiszta hatóanyagot foglalt le a rendőrség. Az új hatóanyag leggyakrabban az ország északkeleti megyéiben és Budapesten fordult elő, de az ország többi régiójában is azonosították már egyes lefoglalt mintákban. Az eddigi eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az új dizájner drog a korábbi hasonló vegyületeknél sokkal veszélyesebb, ám külsőre nem különböztethető meg a más hatóanyagot tartalmazó „herbál” illetve „varázsdohány” készítményektől, illetve ezek tiszta formában is előforduló hatóanyagaitól.