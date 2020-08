Koronavírus: 22-vel nőtt a fertőzöttek száma - nem vesszük elég komolyan a tüneteket

Ezúttal a párttagságát nemrég szüneteltető DK-s alpolgármester javasolta, hogy a városvezetőt további harminc napra függesszék fel.

„Áruló, takarodj!” – zengett hosszú perceken keresztül a gödi képviselőtestület augusztus 11-i, nyilvános ülésén az azt vezető LMP-s alpolgármesternek, Fülöp Zoltánnak címzett rigmus, mielőtt megszavazták volna az október 13-án megválasztott, momentumos polgármester, Balogh Csaba újbóli felfüggesztését, írja az azonnali.hu . A hallgatóságtól érkező, hosszú percekig tartó skandálás miatt Fülöp Zoltánnak rövid időre szünetet is el kellett rendelnie. Emlékeztetőül: a gödi konfliktus már hónapok óta tart, annak eredője pedig azok a személyi konfliktusok, amik az október 13-i önkormányzati választás óta a képviselőtestület többségét adó ellenzéki koalíció tagjai, a Momentum, a DK, az LMP és Jobbik között eszkalálódtak. Az LMP-s és DK-s alpolgármesterek, Fülöp Zoltán, illetve Lőrincz László politikailag és emberileg alkalmatlannak nevezték Baloghot a polgármesterségre, míg Balogh szerint az alpolgármesterek nem dolgoznak megfelelően. A többfordulós konfliktus odáig fajult, hogy a polgármesterrel szemben álló pártok külön frakciót alapítottak, és a 12 tagú testületben a Baloghgal szemben álló 8 képviselő (tehát a Baloghgal elégedetlen ellenzékiek és a fideszesek együtt) megszavazta, hogy a polgármester ellen fegyelmi eljárás induljon a veszélyhelyzet alatt hozott döntései miatt, és ennek idejére fel is függesztették Baloghot a tisztségéből. Helyette a polgármesteri teendőket az LMP-s alpolgármester, Fülöp Zoltán látta és látja el. A 30 napos fegyelmi eljárás a héten zárul, ám az eredetileg DK-s alpolgármester, Lőrincz László a hét elején gyorsan benyújtott egy újabb fegyelmi eljárást a képviselőtestületnek. Ezt szavazta most meg a testület, ugyanazon törésvonal mentén: a testület momentumos blokkja tartózkodott, mindenki más támogatta az indítványt. Így Balogh Csaba újabb 30 napig nem gyakorolhatja polgármesteri jogköreit. A fegyelmi eljárásról szóló döntés egyúttal azt is jelenti, hogy a helyi DK-s, LMP-s és jobbikos képviselők végleg eldöntötték, hogy a maguk útját járják a gödi konfliktusban. Azt ugyanis - némi elmérgesedés után - Fekete-Győr András és Gyurcsány Ferenc egyaránt rendezni akarja, legalábbis így szól a hivatalos mondás . Csakhogy a három DK-s gödi képviselő hétfőn felfüggesztette párttagságát . Indoklásuk lényege, hogy mindegy mit mond a pártközpont, a helyi ügyek megoldása elsőbbséget élvez. A tagsági felfüggesztésre válaszul a Momentum még kedd reggel szólította fel arra az érintett pártokat – tehát nem csak a DK-t, hanem az LMP-t és a Jobbikot is –, hogy zárják ki a soraik közül azokat a gödi képviselőket, akik a Fidesszel szövetkezve elárulták az ellenzéki az összefogást.