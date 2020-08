Szabad szemmel: a lopakodva nyomuló autokraták érdeke a megosztott Európa

Matteo Renzi egykori szociáldemokrata miniszterelnök, az Italia Viva nevű, a jelenlegi kormányban is szóhoz jutó kis párt elnöke aláírásgyűjtésbe kezdett az oltás kötelezővé tételéért.

Bár még megbízhatónak nevezhető oltóanyag nincs a koronavírussal szemben, Olaszországban máris komoly vita bontakozott ki arról, kötelezően előírják-e a védőoltást, vagy sem. Mindez azután kezdett kibontakozni, hogy a római Spallanzani kórház bejelentette, augusztus 24-től 90 önkéntesen vizsgálják az intézmény által kifejlesztett oltóanyag hatásait. Matteo Renzi egykori szociáldemokrata miniszterelnök, az Italia Viva nevű, a jelenlegi kormányban is szóhoz jutó kis párt elnöke aláírásgyűjtésbe kezdett az oltás kötelezővé tételéért. Mindezt néhány nappal azt követően jelentette be, hogy Giuseppe Conte miniszterelnök még hétvégén úgy foglalt állást, nem kell kötelezővé tenni azt még akkor sem, ha sikerül hatékony oltóanyagra szert tenni. Renzi reakciója azért nem meglepő, mert már korábban kampányt indított az úgynevezett No Vax mozgalom ellen. Ennek tagjai elsősorban olyan szülők, akik ellenállnak annak, hogy beoltsák a gyermekeket különféle betegségekkel szemben. Állításuk szerint a sok oltás az egészséget veszélyezteti. Renzi azt írta, „Olaszországban két hónapig kijárási tilalom volt érvényben a járvány miatt. Most kifejlesztünk egy oltóanyagot. Adjuk meg az olaszoknak a szabadságot arra, beoltassák-e magukat? Ez egy vicc”. Kijelentése heves reakciókat váltott ki, a Facebookon és a Twitteren azzal vádolták, hogy nem tartja tiszteletben hazája alkotmányát, megtagadja honfitársaitól demokratikus jogaikat. Összesen egyébként 3000-en jelentkeztek, hogy részt vegyenek a Spallanzani klinika kísérletében, de egyelőre 90 személyt választottak ki, akik fejenként 700 eurót kapnak.