Őssejtekből élesztenék fel a kihalt malajziai orrszarvút

A fogkefén, fogkrémen és a jó technikán kívül az sem mindegy, mikor tisztítjuk meg a szájat.

A megfelelő fogmosási technika és a fogkefe, fogkrém önmagában nem elég az optimális fogápoláshoz, a fogmosás helyes időzítésére is szükség van – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem

Saverózió során ásványi anyagok oldódnak ki a fog kemény szöveteiből. Ez eleinte nem okoz látható változást, később azonban mattá teszi a fogfelszínt, majd kopások keletkezhetnek a koronán, a gyökérfelszínen vagy akár mindkettőn. Saveróziót a szénsavas üdítőitalok és a gyümölcsök, zöldségek, de például a nem optimális pH-értékű uszodavíz is előidézhet – mondta Nevelits Annamária. A Parodontológiai Klinika fogorvosa szerint olyan fogkrémet érdemes használni, ami a saverózió ellen hat, de ennél is fontosabb a fogmosás időzítése. Savhatás után legalább fél-egy órát ajánlott várni a tisztítással, hogy a kioldódott foganyag képes legyen a remineralizációra, vagyis az ásványi anyag visszaépülésére, úgy, hogy azt a fogkefével már ne dörzsöljük le.

A savak a szájüreg pH-értékét is csökkentik. Ha ez 5,5 alá esik, elkezd kioldódni a foganyag, ezért érdemes odafigyelni, hogy megfelelő legyen a nyálelválasztás, hogy az ásványi anyagok visszakerülhessenek. Ehhez elegendő mennyiségű folyadékot, lehetőleg vizet kell fogyasztani. „Nem véletlen, hogy egy francia menüsor sajttal fejeződik be: a védőréteg, amit a fogak felszínén képez segít abban, hogy a szájüregi pH hamarabb visszaálljon” – tette hozzá a szakember.

A saverózió láthatatlan elváltozást, de akár elviselhetetlen fájdalmat is okozhat. A kopásokat nehéz tisztítani, ráadásul növelhetik a plakkok képződését, begyulladhatnak a környező szövetek is, ami vérzést, fájdalmat okozhat. Az előrehaladott folyamat hatására megnyílhat a fogbélcsatorna, és akár gyökérkezelésre is szükség lehet – ismertette a következményeket a fogorvos.

A parodontológus tapasztalatai szerint bár lelkesen mosunk fogat, nem feltétlenül jó technikával tesszük, ezért gyakoriak a szuvasodások, ínygyulladások, amelyek fogágybetegségbe is torkollhatnak. „A fogaink olyanok, mint egy tóban lévő kavics, amelyet csúszós, nyálkás réteg borít. A rajta lévő saját kis ökoszisztémát semmilyen vízáramlás, mosó-, sodró hatás nem képes eltávolítani.” A fogainkat is csak akkor tudjuk megtisztítani, ha puha vagy közepesen erős sörtéjű fogkefét használunk. A kemény fokozhatja az ínyvisszahúzódást, ami szabaddá teheti a fognyakat és érzékenységhez vezethet. A fogkrémek közül a szakember a fluoridtartalmúakat ajánlja, de hozzátette, hogy a fluorid csak a megfelelően tiszta fogakon hatásos, ezért azt javasolja, hogy a használata előtt a fogkefével alaposan tisztítsuk meg a fogak felszínét. Az ételmaradékok eltávolítására naponta egyszer speciális fogköztisztító kefe használata is ajánlott. Nevelits Annamária szerint nemcsak a tünetek kezelése fontos, hanem a saveróziót kiváltó okok megszüntetése is.