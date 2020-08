Olaszországban kötelező a teszt elvégzése a Horvátországból, Görögországból, Máltáról és Spanyolországból érkezőknek

Litvánia lehetővé teszi a belépést az országba azon fehérorosz állampolgárok számára, akik humanitárius okokból szeretnének a balti államba jutni.

A fehérorosz belügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint az éjszaka folyamán mintegy 700 embert vettek őrizetbe a hatóságok. A közlemény hozzáteszi, hogy a biztonsági erők több mint 100 tagja is megsérült az összecsapásokban. Az AP hírügynökség szerint az éjszaka a fővárosban a rendőrök gumilövedékkel lőttek azokra, akik erkélyeikről a tüntetőket buzdították. Csütörtökön folytatódtak a tüntetések, az immár ötödik napja zajló kormányellenes demonstráción Minszkben több mint 100 nő az őrizetbe vett szeretteik képeivel tiltakozott. A hatóságok országszerte eddig csaknem 7000 embert vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg. Kedd éjszaka összecsapások törtek ki a lengyel határhoz közeli Bresztben is, ahol a rendőrök tüzet nyitottak a tüntetőkre. A rendőri erőszak ellen egyebek közt felszólalt Darja Domracseva négyszeres olimpiai bajnok fehérorosz sílövő is. Steffen Seibert német kormányszóvivő – aki korábban szavahihetőnek nevezte a választási szabályok szisztematikus megsértéséről szóló jelentéseket – az őrizetbe vett emberek azonnali szabadon bocsátására szólított fel. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet ugyancsak követelte a törvényellenesen őrizetbe vett személyek szabadon engedését, hozzáttéve, hogy az őrizetben lévők közt kiskorúak is vannak.