Don Giovanni és cirkusz Zemplénben

Egy híján harmincéves a Zempléni Fesztivál, ami pénteken startol el.

Tíz nap alatt hetven programmal huszonkilencedik alkalommal augusztus 14-től 23-ig várja a látogatókat a Zempléni Fesztivál Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett egy tucat más zempléni településen. Turjányi Miklós művészeti vezető lapunknak elmondta: kifejezetten ügyeltek arra, hogy minden programnál betartsák az érvényes járványügyi szabályokat. Arra is törekedtek, hogy mivel a környéken az elmúlt időszakban sok rendezvény elmaradt, ezért igyekeztek intézményekkel, illetve különböző helyi projektekkel együttműködni, így például Hercegkút is bekerült a helyszínek közé. A fesztiválnak régebbi hagyománya az egész napos tematika, gazdag program várja az érdeklődőket Mádon.Ami a műfajokat illeti: a tradícióknak megfelelően lesznek komolyzenei hangversenyek, színházi és irodalmi estek, jazzkoncertek, illetve kirándulókoncertek, kiállítások, családi és gasztronómiai programok. Újdonságként most először a cirkuszművészet is hangsúlyosan jelen lesz: augusztus 16-án Tokajban fellép Hajnóczy Soma és Nagy Molnár Dávid bűvész. Trükkök lesznek Mozart: Don Giovanni című operájában is, amelyben a neves bűvész, Ungár Anikó tanítja be a mutatványokat. A fesztivál szcenírozott záróprodukcióját Hábetler András rendezi, aki újragondolta Mozart művét. Az opera színrevitelében kiváló szólisták és a Budafoki Dohnányi Zenekar működik közre, vezényel Guido Mancusi.Néhány vonzó név még a fesztivál fellépői közül: Balogh József, Tompos Kátya, Takács Nikolas, Mácsai Pál, Lukács Miklós, Dolhai Attila, Szomor György, Novák Péter, Megyesi Schwartz Lúcia, Várdai István, Várjon Dénes, Rúzsa Magdi, Bereményi Géza, Bognár Szilvia, Csemer Boglárka és Malek Andrea.