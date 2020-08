80 millió forint ingyenpénzzel járultak hozzá a fesztiválozók a Sziget 708 milliós nyereségéhez

Az elbocsátott férfi most sokkal kevesebbet keres, mint a Suzukinál.

Munkaügyi pert indított az esztergomi Suzukival szemben az a férfi, akit tavaly év elején annak ellenére bocsátott el viharos gyorsasággal az autógyártó cég, hogy az újonnan alakult szakszervezet vezetőjeként munkahelyi védelem illette volna meg. A munkaügyi per végül nem a bíróságon ért véget, hanem peren kívüli egyezséggel zárult – tudta meg a 24.hu több, nem hivatalos forrásból . Mivel az egyezség titoktartási záradékot is tartalmaz, ezért sem az érintett nem kívánt nyilatkozni lapunknak, sem a cég nem árult el részleteket. A gyár berkein belül az a hír járja, hogy a kirúgott szakszervezeti vezetőt nem veszi vissza a cég, és nem is teheti be lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője. Ennek fejében ugyanakkor milliós nagyságrendű bánatpénz ajánlott meg a gyár. A férfi 14 évet húzott le a cégnél, munkájára aligha lehetett panasz, hiszen műszakvezető volt, amikor mennie kellett. Megviselte a történet, most pedig a töredékét keresi a suzukis fizetésének, egy kisvállalkozásnál áruszállítóként dolgozik – értesültünk. A Suzuki eközben továbbra is levegőnek nézi a szakszervezetet, megalakulását továbbra is vitatja. A 26 éve működő Suzuki-gyár régóta ugyanazt a stratégiát követi: eltávolítja a szakszervezeti vezetőket, akik bár az eddigi esetekben megnyerték a pert, mire visszavették őket állásukba, addigra meggyengült az érdekképviselet. Azért a szakszervezeti küzdelemnek mégis lett eredmény: a tavalyi és az idei évben jóval nagyobb béremelést kaptak a dolgozók, mint a korábban; a cég a meglévő 13. havi bért megfejelte a 14. havival is.