Nem is Kolumbuszék hurcolták Európába a szifiliszt

A Facebookot sok külső kritika érte, de belső ellenállás ritkán mutatkozott: az alkalmazottak úgy vélték, a cég több jót tesz, mint kárt okoz. A helyzet azonban mostanában megváltozott.

14 év telt el azóta, hogy a most 64 éves Roger McNamee - aki magát zenésznek és hippinek tartja, de inkább egyike Amerika legsikeresebb „venture kapitalistáinak”- azt javasolta az akkor még nagyon fiatal Mark Zuckerbergnek, hogy ne fogadja el az egymilliárdos csekket, amellyel a Yahoo meg akarta vásárolni a Facebookot. A közösségi háló akkor évente még csak 20 millió dollárt hozott, az ajánlat tehát aránytalannak tűnt, de McNamee meglátta benne az óriási lehetőséget. Tíz évig elválaszthatatlanok voltak. Az idillnek akkor lett vége – írja McNamee Zucked című könyvében, amikor észrevette, hogy valami furcsa történik a platformon, még mielőtt Donald Trump elnökké választásával és a Brexittel kapcsolatos beavatkozások ismertté váltak volna. Miután nem tudta Zuckerberget meggyőzni az átláthatóság fontosságáról, az egykori mentor néhány év alatt a legádázabb kritikusa lett. „Kalifornia remek hely volt sokáig, de most már nem az. Őrült helyzetbe kerültünk az elnök és kormánya miatt. És még a járvány kezelésének tehetetlenségében is van része a Facebooknak, mert támogatta azokat, akik azt mondták, hogy a maszkok politikai és nem elsősorban egészségügyi eszközök" – mondta McNamee a Business Insidernek adott interjúban. ,,Egyébként meg azt kapjuk, amit megérdemeltünk. Ostobák és arrogánsak vagyunk. Nagyon rosszul járhatunk.” McNamee-nek meggyőződése, hogy Zuckerberg és Trump üzleti paktumot kötöttek. A Facebook felvett egy Joe Kaplan nevű szélsőjobboldali figurát és ő lett a washingtoni operatív részleg vezetője. Azért vették fel, hogy lobbizzon a republikánus párt mellett. „Kaplan elérte, hogy a Facebooknak bejárása legyen a kormányhoz és ahogyan Trump viselkedése egyre nyugtalanítóbb lett, a Facebook egyre jobban támogatta. A többi nagy is ugyanezt csinálja, de nem ennyire szemérmetlenül” – állítja McNamee. Elmondja például, hogy a Trump újraválasztásáért alakult bizottság a FB-n tett közzé egy hirdetést, amely az amerikai törvények szerint tilos. A szövege így szólt: „Ön nyerhet egy vacsorát az elnökkel, ha ma éjfélig válaszol”. A hirdetés 30 napig fent volt, egyetlen célja pedig az adatgyűjtés volt. Nyertesnek se híre, se hamva. Mi lehet az érdeke ebben Zuckerbergnek, holott egyáltalán nem biztos, hogy Trumpot újraválasztják?

„Amerikában a legszörnyűbb dolgok vagy azok, amelyek haragot keltenek, működnek a legjobban. Ez érvényes az újságírásban és a neten is, az embereket fel kell tüzelni. < > – mondják. Jöhet minden dezinformáció, összeesküvés-elmélet. A Szilíciumvölgy nagyjai a tiltakozások ellenére folytatják ezt az irányt és ha már engedni kényszerülnek, úgy tesznek, hogy számukra a lehető legkevesebb kárral járjon. Elbocsátanak néhány embert, de teret adnak a többi gyűlöletterjesztőnek.” McNamee nem tartja alapvetően gonosz embernek Zuckerberget, csupán meg akarja mutatni az embereknek, hogy mi történik a Facebookon és el akar indítani egy vitát, amit a Szilíciumvölgy nagyjai nem akarnak. „Idáig ők győztek Amerikában, mert az uralkodó álláspont, hogy az erkölcs nem számít, amikor üzletről van szó. Ez minden szektorban így van évtizedek óta, de a FB vagy a Google olyan szektorban dolgoznak, amelynek a többinél is nagyobb befolyása van. Ideje, hogy felelősséget vállaljanak dolgozóik, a nemzet, az egész társadalom előtt”. A Fb elleni amerikai bojkotthoz már több mint ezer cég csatlakozott, és ezt tovább akarják folytatni Európában is. Tény viszont, hogy az oldal reklámban a legjobb a világon, és ennek kis cégek tízezrei a haszonélvezői, de valami módon mégiscsak meg kellene törni monopóliumát, vagy legalább a politikai reklámokat megtiltani – vélekedik Roger McNamee.