Oroszországot sem kerülte el a felhőkarcoló-építési láz

A brit „test and trace” kontaktkövetésben bekövetkezett rendszerhiba talán annyi előnnyel jár, hogy a kormányfő a jövőben alaposabban megfontolja a szavait és ritkábban tesz olyan bombasztikus ígéretet, mint amilyet a május 20-i parlamenti interpellációk során fogalmazott meg egy „világbajnok” applikáció június 1-jei bevezetéséről. A kormány augusztus második hetére végre beismerte, hogy az alkalmazás nem váltotta be a hozzá fűzött felfokozott reményeket és átszervezésre szorul. A nyár elején nagy csinnadrattával életre hívott kontaktkövető hálózatba 25 ezer dolgozót szerződtettek, több ezret az NHS egészségbiztosítótól vettek át. Mostanra kiderült, hogy erre a városnyi méretű szervezetre nem volt szükség. Az LBC kereskedelmi rádió a héten számos kontaktkereső munkatársat szólaltatott meg, akik meghökkentő nyíltsággal ismerték be, mindössze egy-két esetleges Covid-19 megfertőzöttnek eredtek nyomába. Az elmúlt heteket semmittevéssel, gyakorta kvízprogramot nézésével töltötték. A kontaktkövetésnek többféle hibája is akadt. A konkrét esetektől akár több száz kilométeres távolságra elhelyezkedő call centerek híváskezelői kevéssé voltak képesek rábeszélni az embereket a karanténba vonulásra, miután állítólagosan közel kerültek vírusfertőzött betegekkel. A kapcsolatok elmulasztása helyi járványkitörésekhez vezetett a közép-angliai Leicesterben és a Londonhoz közeli Lutonban. Sokan azért nem vették fel a kapcsolatfelkutatók hívását, mert attól tartottak, kereskedelmi célú megkeresésről van szó. Az alkalmazott ügynökök az ismert esetek kapcsolatainak nem egészen a feléig juthattak el. A kormány sürgősségi ügyekre szakosodott tudományos tanácsadó testülete, a SAGE értékelése szerint a koronavírus terjedésének érdemi megakadályozásához az kellene, hogy a megbetegedettekkel kapcsolatba lépettek 80 százalékát a diagnózistól számított 48 órán belül értesítsék és négy fal közé zárják. További súlyos probléma származott a saját fejlesztésű applikációnak az alkalmatlanságából, miután az nem volt kompatibilis az Apple telefonokkal. Amikor a miniszterek a göröngyös kezdetek után teljes fordulatot vettek, a szigetország is csatlakozott az Apple és a Google technológiájához. A megreformált rendszer az önkormányzatokra épül. Az NHS Test and Trace call centerek személyzetének a harmadát elbocsátják, a többieket az önkormányzatokhoz helyezik. A közvetlen keresés nagyobb jelentőséget kap. A helyi tanácsok a nyilvántartásának alapján könnyen megtalálják a kapcsolatok lakcímét, és mindenütt megjelennek, ahol nem töltötték le az applikációt vagy nem veszik fel a kontaktus-nyomozók telefonhívását. A személyre szabott kapcsolatkereséssel sokkal könnyebb rábeszélni valakit a kéthetes elszigetelődésre, mint telefonüzenetekkel, vagy sms-ekkel. Annál is inkább, mert így az önkormányzati dolgozók is gyorsan megértik, milyen – például élelmiszer-beszerzési, vagy gyermekgondozási – segítségre szorulnak a vesztegzárba vonulók. A rendkívüli feladatokat azonban extra finanszírozás nélkül kell lebonyolítaniuk. A távolról sem „világbajnok” szisztémára szánt 10 milliárd fontos költségvetésből semmit sem kapnak, bár a korábbi hálózat tanácsokhoz kikölcsönzött stábját továbbra is a kormány fizeti. Az új, földhöz ragadtabb megközelítés ellenére minden britnek érdemes lenne letölteni az új appot, mert már az is nagy különbséget jelentene, ha a lakosság 15 százaléka kész lenne az alkalmazására.