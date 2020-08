Reuters: a rendőrterror pártjára állt a magyar kormány

Magyarország nem támogatja a Fehéroroszország elleni szankciókat. Ez derült ki a Reuters szerint diplomáciai forrásokból.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, továbbá kilenc uniós tagország követel szankciókat Fehéroroszország ellen. Ez derült ki az uniós külügyminiszterek pénteki rendkívüli ülésén. A bizottsági elnök már az ülés előtt a Twitteren jelezte, hogy a büntetőintézkedések kiterjesztésére van szükség Minszkkel szemben a tüntetőkkel szembeni erőszak alkalmazásáért, valamint a választási eredmények meghamisításáért. Lengyelország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Dánia levélben követeltek szankciókat a felelősök ellen, Németország, Ausztria és Svédország pedig már előzőleg is a büntetőintézkedések kiterjesztését követelte. Szégyenszemre a magyar kormányt az interneten is dokumentált brutális fehérorosz rendőri fellépés, illetve a börtönből kiengedettek hátborzongató beszámolói, és a testükön látható horrorisztikus sérülések sem hatották meg. Diplomáciai források szerint a külügyminiszteri ülésen Magyarország jelezte egyet nem értését a szankciókkal. A mai csak előkészítő ülés volt, döntés csak néhány hét múlva várható, de a jelek szerint Budapest továbbra is kiáll a saját nemzete ellen kegyetlenül fellépő Alekszander Lukasenko diktátor ellen.