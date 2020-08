Holttestet találtak Bükkösd és Abaliget között a vasúti alagútban

Egyikük egy kerékkulccsal leütötte a másik család egyik tagját, majd elvette tőle a vasvillát, és azzal kezdett el szurkálni. A másik két elfogott férfi egy-egy kihegyezett farúddal támadta meg az ellenkező érdekkörbe tartozó család tagjait.

A három férfi részt vett abban a tömegverekedésben, amely egy ember halálát okozta egy érdi benzinkúton. Egy enyingi és egy érdi nagycsalád tagjai szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak július 30-án. A verekedésben az enyingiek egyik tagja egy hegyes eszközzel szívtájékon szúrta a másik család egyik tagját, aki rövid idővel később meghalt. Az ügyészség tájékoztatása szerint korábban tizenkét ember letartóztatását rendelték el az ügyben, most pedig újabb hármat sikerült beazonosítania és elfognia a nyomozóhatóságnak. Egyikük egy kerékkulccsal leütötte a másik család egyik tagját, majd elvette tőle a vasvillát, és azzal kezdett el szurkálni. A másik két elfogott férfi egy-egy kihegyezett farúddal támadta meg az ellenkező érdekkörbe tartozó család tagjait. A három újabb elkövetőt csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és a Pest Megyei Főügyészség indítványt tett letartóztatásukra, mivel szabadlábon hagyásuk esetén fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye és a bűnismétlés lehetősége. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy péntek hajnalban Enyingen és Siófokon a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével fogták el a 21 éves enyingi B. Krisztofert és a 35 éves siófoki R. Istvánt. Pár órával később, a rendőrök Székesfehérváron elfogták a 28 éves enyingi F. Andrást is. A rendőrség tájékoztatása szerint a verekedésben résztvevők közül egy férfit továbbra is válságos állapotban kezelnek a kórházban.