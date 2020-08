Kanadai kormányzati szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ezreit törték fel hackerek

Robert Trump szombat este, egy New York-i kórházban hunyt el.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump elhunyt szombat este, egy nappal azután, hogy meglátogatta őt egy New York-i kórházban. „Nehéz szívvel osztom meg a hírt, hogy csodálatos fivérem, Robert csendesen elhunyt ma este. Nemcsak a testvérem volt, a legjobb barátom is” – fogalmazott nyilatkozatában az elnök, hozzátéve, hogy emlékét örökre megőrzi szívében. Robert Trump, aki 71 évével három évvel volt fiatalabb bátyjánál, 1948-ban született, s a Trump-vállalatbirodalom ingatlanvállalkozásait irányította. Bátyja elkötelezett híve és védelmezője volt. Nemrégiben bírói úton akarta megakadályozni unokahúga, Mary Trump családról írt könyvének megjelentetését. Halálának okát nem közölték. Pénteki sajtóértekezletén Donald Trump sem kívánt kitérni a részletekre. Csak annyit mondott: öccse „nehéz perceket él át”. Az ABC televízió értesülései szerint Robert Trumpot júniusban egyszer már kórházba szállították, s a New York Manhattan negyedében lévő híres Mount Sinai kórházban egy héten keresztül ápolták az intenzív osztályon. Az elnök egy munkatársa szerint Donald Trump várhatóan ott lesz majd öccse temetésén, bár újraválasztási kampánya keretében a következő napokban négy, a kampány szempontjából nagy jelentőséggel bíró államot is felkeres.