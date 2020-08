Tartósan napi ezer alá csökkent az új fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon

Az amerikai elnök szerint Louis DeJoy csak áramvonalasítani próbálja az Egyesült Államok Postaszolgálatát, hogy „újra naggyá tegye”.

Donald Trump amerikai elnök védelmébe vette szombaton a választásokba való beavatkozással vádolt Louis DeJoy postaminisztert, azt állítva, hogy csak áramvonalasítani próbálja az Egyesült Államok Postaszolgálatát (USPS), hogy „újra naggyá tegye”. Trump kijelentése a Bedminsteri (New Jersey) golfklubjában tartott sajtótájékoztatón hangzott el, miután

demokrata párti törvényhozók egyre hangosabban azzal vádolják a USPS élére nemrég kinevezett DeJoyt, hogy a posta kivéreztetésével akarja bebiztosítani Trump novemberi újraválasztását.

Az elnök egyfelől támogatásáról biztosította DeJoyt, „nagyon tehetséges embernek” nevezve a republikánus párt gazdag támogatójaként ismert tisztségviselőt, aki szavai szerint keményen dolgozik azon, hogy „véget vessen a sok-sok éve tapasztalt hatalmas veszteségeknek”. Másfelől ugyanakkor megpróbált távolságot tartani maga és a Postaszolgálat körül egyre súlyosbodó botránytól, amely azóta pattant ki, hogy DeJoy június közepén átvette annak irányítását. „Nem tudom, mit csinál” – mondta Trump egy ponton, amikor azokról, a DeJoy által bevezetett megszorító intézkedésekről kérdezték, amelyek a kézbesítések széles körű késedelmét eredményezték, és országszerte felháborodást keltettek.



„Nem beszéltem vele erről” – mondta, egy másik kérdésre.

DeJoy karcsúsítási lépései – amelyek a postások túlmunkájának korlátozására és postaládák leszerelésére is kiterjedtek – súlyos aggodalmat keltettek a demokrata párti vezetők között, akik egyenesen azzal vádolják Donald Trumpot, megfojtja az állami postát, hogy ezzel ássa alá a november 3-i választásokat. Várakozások szerint ugyanis a koronavírus-járvány hatására az idei választásokban minden korábbinál nagyobb szerep jut majd a levélszavazatoknak. A demokraták egyik kongresszusi munkatársa szombaton megerősítette a Politico amerikai hírportál jelentését, amely szerint Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke a törvényhozók nyári szabadságról való visszahívását fontolgatja, hogy megoldják a posta szorult helyzetét, mivel az komoly hatással lehet az idei választásokra. Pénteken a USPS főellenőre bejelentette, hogy vizsgálatot indít nemcsak a posta működését korlátozó forráselvonások miatt, de a potenciális összeférhetetlenség miatt is, mivel DeJoynak – egy a felesége által benyújtott pénzügyi bevallás szerint – több millió dollárnyi részvénycsomagja van az állami postával rivális szállítmányozási cégekben és a nagyobb ügyfelek cégeiben is. Miután Trumpnak szombati sajtóértekezletén több olyan kérdést is feltettek, amely a Postaszolgálat pénzügyi kiszárításának célját feszegette, az elnök azzal válaszolt, hogy a demokraták akadályozzák a kongresszusban annak a gazdasági segélycsomagnak az elfogadását, amely a koronavírus-járvány hatásainak enyhítését szolgálná, és amelyben a posta megsegítésére is jutnának bizonyos összegek.