Megindulhatnak a közvetlen telefonhívások Izrael és az Arab Emírségek között

„Nem beszéltem vele” – hazudta az Egyesült Államok elnöke augusztus 9-én. Donald Trump hat nappal korábban a Fehér Házban fogadta Louis DeJoyt, a szövetségi posta májusban kinevezett vezérigazgatóját. „Csak gratuláló találkozó volt” – mentegetőzött az elnök egyik szóvivője. DeJoy kinevezését követően néhány nap alatt lefejezte az Egyesült Államokkal egyidős, csaknem félmillió embert foglalkoztató szervezetet, majd egy sor, a munkát lassító intézkedést vezetett be, például leszereltetett több száz levélválogató automatát. Hivatalosan minderre a posta veszteségének csökkentése érdekében van szükség, de ezt a verziót maga Trump ásta alá azzal, hogy összekötötte a megszorításokat a levélszavazással. Az elnök újra és újra szóba hozza, hogy a Demokrata Párt általános levélszavazást szeretne, márpedig az a csalás melegágya, mert „senki nem tudja, ki mindenki kap szavazócédulát” és „külföldi államok milliószámra nyomtatják majd a szavazólapokat”. Ezzel szemben a tény az, hogy az 50 tagállam közül csak kilenc – plusz a főváros, Washington D.C. – tervez általános levélszavazást, közülük öt eddig is így bonyolította a választásokat. A szakértők szerint a rendszer bevált, a csalás lehetősége még annál is kisebb, mint a személyes szavazás esetén, a külföldi államoknak pedig egyszerűbb digitális módszerekkel és a közösségi médián keresztül beavatkozni. Az egészből annyi az igaz, hogy a koronavírus-járvány miatt most többen szeretnének levélben szavazni, a Republikánus Párt érdeke pedig a minél alacsonyabb részvétel, főleg a nagyvárosi és kisebbségi választók távoltartása az urnáktól. A választások tisztasága azonban kétségkívül veszélyben van, ha másért nem, hát azért, mert Trump előre bizonytalanságot igyekszik kelteni. „Lehet, hogy sose fogjuk megtudni, ki nyert” – fejtegette és megismételte, hogy szerinte november 3-án este ki kell derülnie, ki nyert, ami nem lehetséges, ha az utolsó pillanatban beérkező levélszavazatokat is össze kell számolni. Az ellenzék felháborodottan tiltakozik és republikánus politikusok is fenntartásaikat hangoztatják. Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke fontolgatja, hogy visszahívja szabadságukról a törvényhozókat és meghallgatásra idézik be DeJoyt, illetve a posta felügyelőbizottságát. A vezérigazgató mellesleg nagy republikánus donor és több millió dollárnyi részvénye van a postával versenyző cégekben, ami felveti az összeférhetetlenségét. A posta levélben tájékoztatott 46 tagállamot, hogy november 3-a előtt nem feltétlenül tudja majd betartani a kézbesítési határidőket – jóllehet a karácsonyi szezonban sokkal több küldeményt szokott feldolgozni, mintha az összes, 210 millió amerikai választópolgár levélben szavazna. A Washington Post számlálója szerint Donald Trump megválasztása óta több mint 20 ezer alkalommal állított valótlanságot. A kerek számot még július 9-én érte el, amikor egyetlen nap alatt 62-szer hazudott.