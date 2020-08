Gigabüntetés: 1,6 milliárd forintra bírságolt a GVH egy társkereső oldalakat működtető céget

Bár kisebbségi, de elsőbbségi tulajdonos az állam a hazai forrású energiahatékonysági támogatásokat átvevő magáncégben; az uniós kiírások kezelése viszont köztulajdonban marad.

Az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-ben az állam elsőbbségi részvényes – derül ki Schanda Tamás, a „szakmailag illetékes” innovációs és technológiai tárca parlamenti és stratégiai államtitkára Tóth Bertalan MSZP-elnök írásbeli kérdésére adott válaszából . Lapunk három hete hívta fel a figyelmet arra, hogy az öt éve energetikai támogatások lebonyolítására alapított NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. egy akkori kormányrendelet szerint hazai forrású pályázatait átadja az NFFKÜ-nek. A fellelhető források szerint az NFFKÜ egy bevett, de kis forgalmú, többségében magánhátterű, nyereségérdekelt pályázatkezelő. Az MSZP-elnök a váltás okait firtató kérdésében felhívta a figyelmet, hogy az NFFKÜ állami tulajdonhányada csak 24 százalék, ami szerinte nem biztosít érdemi beleszólást a cég ügyeibe. Bár az államtitkár válaszában arra nem tért ki, hogy elsőbbségük pontosan miben áll, úgy véli, ez a jövőben is biztosítja és ellenőrzés alatt tartja az állami érdekképviseletet. Tóth Bertalan az iránt is tudakozódott, hogy mikor várható új lakossági energiahatékonysági kiírás. Bár a válaszadó erre látszólag egyáltalán nem tér ki, a kérdés keltette feszültséget a rezsipropaganda ismert, azóta többször megcáfolt fordulatainak hosszas idézésével vezeti le. Az ellenzéki honatya által a tulajdonosi vonalon érintett, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez intézett, hasonló kérdéssorára Fónagy János parlamenti ügyekért felelős államtitkár mindezt egyetlen érdemi információ-adalékkal egészíti ki . Eszerint az NFSI a jövőben is megmarad az uniós forrású energetikai pályázatok kezelőjének. Vagyis csak a hazai költségvetésből állt programokat adták át az NFFKÜ-nek. A váltás okait egyik államtitkár se indokolta. Amiként arról augusztus elején beszámoltunk , a kormányrendeletnek megfelelően, de mindennemű hírverés nélkül, az Nffku.hu cím alatt elindult a hazai forrású energiahatékonysági és fogyasztóvédelmi pályázatok új honlapja. Fő feladataik most a már korábban kiírt és lezárt tucatnyi pályázat több százezer nyertesével kapcsolatos ügyintézésre korlátozódnak. Új program ugyanis egyelőre nincs a láthatáron. Ugyanez a helyzet a szintén az NFFKÜ jegyezte norvég alappal, illetve az európai gazdasági tér évek óta alvó támogatási programjaival is. (Emiatt első látásra az tűnt volna kézenfekvőbbnek, ha az NFFKÜ épp nem a hazai, hanem az uniós hátterű pályázatokat veszi át.) Lapunk kapcsolódó kérdéseire az érintettek nem válaszoltak.