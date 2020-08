Babos kicsúszott a top 100-ból

Egy brazil tévécsatorna szerint a futballista jelezte, hogy nem kívánja kitölteni jövő nyáron lejáró szerződését.

Egy brazil televíziós csatorna vasárnap este bejelentette, hogy Lionel Messi, az FC Barcelona hatszoros aranylabdás argentin futballistája közölte a klubvezetőkkel, nem kívánja kitölteni jövő nyáron lejáró szerződését, és távozik. Minderről az Esporte Interativo számolt be, hozzátéve, hogy a katalán egyesület vezetése a Bayern Münchentől elszenvedett, 8-2-es pénteki Bajnokok Ligája-negyeddöntős vereség után úgy döntött, hétfőn rendkívüli elnökségi ülést tart, amelyen Quique Setién vezetőedző menesztéséről is döntés születhet. Messi 2000-ben, 13 évesen lett a Barcelona játékosa, a felnőttek között a 2003/04-es idényben mutatkozott be, azóta pedig a klub történetének legeredményesebb futballistája lett. Többek között tíz bajnoki címet és négy Bajnokok Ligáját nyert az együttessel, 731 mérkőzésen 634 gólt és 276 gólpasszt gyűjtött gránátvörös-kék színekben.