Szemtanú nélkül alig van esély

Az elmúlt hónapok viszontagságai után már mindenki látja, hogy milyen egészségügyet nem akar - foglalta össze az ellenzéki összefogás elképzeléseinek lényegét Pusztai Erzsébet.

A közös ellenzéki jelöltek egészségügyi programjából egyelőre csak egy előzetes látott napvilágot a hétvégén. – Miután a múlt héten a pártelnökök megállapodtak, hogy a következő országgyűlési választáson a 106 egyéni körzetben mindenütt csak egy ellenzéki jelölt indul, megkezdődtek a szakpolitikai egyeztetések is – mondta a Népszavának az Ellenzéki Együttműködés (ELEGY) egészségügyi szakbizottságának egyik vezetője, Falus Ferenc korábbi tisztifőorvos. - A közös szakpolitika újraformálásához elővettük a 2017 őszén kilenc ellenzéki párt által aláírt Kincses Gyula-féle egészségügyi minimumot - tette hozzá Falus Ferenc, aki szerint az ellenzéki pártok most is fönntartják mindazt, amiben akkor megállapodtak. Ebben azt ígérték, hogy visszaállítják a társadalombiztosítás alapú, szolidaritási elven működő egészségügyet. Továbbá kinyilvánították, hogy az igazságos és fenntartható egészségügy feltétele a tiszta, őszinte beszéd. Ennek megfelelően elmondják majd az embereknek, hogy a jövőben sem biztosíthatók korlátozás nélkül a legújabb kutatási eredmények. Meghatároznák azt is, hogy mi az, ami jár a járulékért, és hogyan lehet azt megkapni. Fontosnak tartották azt is, hogy ami a csomagba bekerül, ahhoz mindenkinek garantáltan hozzá kell jutnia. Az ELEGY egészségügyi szakbizottságának társelnöke Pusztai Erzsébet, aki orvosként lett MDF-es képviselő, majd rövid ideig az első Orbán-kormány államtitkára volt. „Nincs egyéni ambícióm, ellenben látom és értem az egészségügy folyamatait, és segíthetek értelmezni ezeket az ellenzéki pártok politikusainak" – indokolta Pusztai Erzsébet kérdésünkre, hogy miért vállalta a társelnökséget. Pusztai Erzsébet hisz benne, hogy mostanra, éppen az elmúlt hónapok viszontagságai után már mindenki látja, hogy milyen egészségügyet nem akar. Falus Ferenc szerint a munka most kezdődik, készülnek a problématérképek, és annak nyomán születik majd meg a szakpolitikai koncepció. A valamennyi ellenzéki párt által vállalható közös egészségpolitikához nagyon sok egyeztetésre, szakértői munkára van szükség - mondja. Arra a kérdésre, hogy kik segíthetik a munkájukat, Falus Ferenc az felelte: nagyon sokan állnak készen arra, hogy egy értelmes ügyért feladatot vállaljanak, és természetesen lesznek köztük olyanok is, akik nyíltan, a saját nevükkel nem is tudnak szerepelni a programalkotók között. De mindenkinek jut munka, akinek van víziója arról, hogy a jövő Magyarországának milyen egészségügyre van szüksége. Felvetésünkre, hogy Kincses Gyulára, - akit időközben a Magyar Orvosi Kamara elnökévé választottak - is számítanak-e megint az ellenzéki pártok közös szakpolitikai programjának kialakításában, határozott nemmel felel. Szerinte Kincses Gyula mostani pozíciója ezt nem teszi lehetővé, bár nyilván lesz a programalkotásnak egy olyan pontja, amikor megkérdezik a szakmai szervezeteket. Az egyik legfontosabb céljuk – mondja, megnyerni az ágazatban dolgozókat. Ők azok, akiket minden politikai választás előtt elhalmoznak ígéretekkel, ezért meglehetősen bizalmatlanok. Éppen ezért mi nem felettük akarunk dönteni, hanem velük együtt szeretnénk dolgozni.