Amíg a kormány hallgat, Budapest vezetése a Lánchíd megfestésével állt ki a Lukasenko ellen demonstrálók mellett

Akár egy órát is várakozhatnak a vonatok a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon.

Hétfőn kora estig mintegy 160 esethez riasztották a tűzoltókat a heves esőzések miatt az észak-dunántúli térségben – közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője. A legtöbb bejelentést Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyéből kapták. Főként a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kértek segítséget. A viharos szél több helyen vezetékeket is leszakított. A Mávinform szerint a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-40, esetenként 40-60 percet késnek a vonatok felsővezeték-szakadás miatt. A vihar Komárom és Ács között szakította le a felsővezetéket. A helyreállítás késő éjszakáig is eltarthat, addig csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. Amint arról a Népszava is beszámo lt, az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután adott ki másodfokú riasztásokat felhőszakadás veszélye miatt több dunántúli megyére. Később zivatarveszély miatt is kiadták a másodfokú riasztásokat. Kedden napközben elsősorban a Dél-Dunántúlon illetve a Duna vonalától keletre, kisebb eséllyel a Dunántúl északi felén is lehetnek zivatarok, fújhat a szél és eshet kisméretű jég.