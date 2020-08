A PIM-hez kerül a Cseh Tamás Archívum is

Kellemes, olykor ennél is több. Ezt nyújtja A tizennégy karátos autó új koncertszínházi bemutatója.

Az elmúlt hónapok kényszerszünete után továbbra is sokan rendkívül kiéhezettek vagyunk a színházra. A Városmajorban a telt ház is ezt mutatta A tizennégy karátos autó premierjén. Ráadásul a TRIP és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciójának a zenéjét élőben a Budapest Bár adta, és mint tudjuk, ez a formáció játszva képes behozni nagyobb létszámú közönséget. De ne vegyük el ezt a szerepet Rejtő Jenőtől, hiszen a művein generációk nőttek fel, sőt a fiatalok számára sem ismeretlen. A műfaj is izgalmas: koncertszínház. A TRIP elkezdte már ezt a kísérletet korábban, gondoljunk csak a hajón játszott Tizenkét szék című előadásra. A Budapest Bár zenészei mindannyian fantasztikus muzsikusok. Bizonyítják ezt most is könnyedén, csakhogy kicsit más lenne a szerepük. Elsősorban színházi háttérzenészek lennének, még akkor is, ha koncertszínházról beszélnek. Farkas Róbert és társai meg is oldják ezt a feladatot, nagyon jó őket hallgatni, a stílus abszolút illik Rejtő világához, figuráihoz, csakhogy a jeleneteket is az ő játékuk köti össze, ilyenkor viszont koncertté alakul az előadás. A néző kizökkenhet, aztán mehet vissza Rejtőhöz. A szólók, a zenei hatás után. Többedszer, már nem is annyira egyszerű. A Katona József Színház remek színészének, Keresztes Tamásnak az első rendezése az előadás. Mindenképp ígéretes debütálás. Érződik belőle a szerző tisztelete és a rajongás a hősei iránt. Rejtő vagány, elrajzolt mégis nagyon ismerős világa ma már egyre inkább mese a mindennapjainkhoz képest. De a figurák még mindig tudnak hatni, meglepetést szerezni és leginkább tudunk rajtuk nevetni. Nagyon karakteres az előadás látványvilága (Keresztes Tamás és Várai Artúr). És hozzájön az ötletes animáció (Nagy Tamás). Nem hibátlan ez az egész, mégis szerethető, hiszen a megoldások kreatívak és játékosak. A címben szereplő autónak a fotója egy festménykeretben vándorol egyik szereplőtől a másikhoz, illetve egyik helyről a másikhoz. A színészek közül kiemelkedik Dankó István, aki több szerepben képes karakteres, olykor lehengerlő lenni. Néhol elmegy a kabaréig, de szerencsére végig egy határon belül marad. Lengyel Benjámin Gorcsev Ivánja inkább egy kedves fiatalember, mint a légión és dörzsölt szélhámosokon túljutó hős. Mikó István Vanek ura erősen megjegyezhető. Mikó érti Rejtőt és úgy tűnik Keresztes Tamást is, ami külön öröm. Mentes Júlia Anettje szintén szerethető, és azért is mert a csoportjelenetekből is kitűnik, jól énekel és óriási alázattal vesz részt az előadásban. Mertz Tibor Vendier őrmestere bátran a paródia felé menetel, a nézők nem kis örömére. Rába Roland narrátora ügyesen megbirkózik az alig megoldható feladattal. Jól egyensúlyoz Rejtő szellemisége és a kissé provokatív kortárs színházi forma között. A szellemes dalszövegeket Szűcs Krisztián és Kollár-Klemencz László jegyzi és alapos munkát végzett Divinyi Réka dramaturg is. Gorcsev Iván azt ígéri Anettnek, hogy a vőlegénye kísértet volt, a férje hazajáró lesz. Hát erre nem fogadnék, arra viszont igen, hogy a közönség körében a következő évadban más helyszínen is népszerű lehet majd A tizennégy karátos autó. Infó: Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó Koncertszínház a Budapest Bárral Városmajori Szabadtéri Színpad Szezonbeli premier: szeptember 14. – UP – Újpesti Rendezvénytér