Sétány őrizheti a Margitszigeten Benedek Tibor emlékét

Orbán borsodi jó embere nyolcmilliós állami támogatást kért és kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán.

Nem csak fideszes üzletemberek és milliárdosok érdekeltségei, de egy kormányzati megbízott cége is szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) támogatási listáján – írja az mfor.hu . A portál szerint a Demeterervin Kft. nem túl meglepő módon, Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottjának vállalkozása, a Kft. pedig 8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az MTÜ-től, hogy ebből fejlesszék mádi pincészetüket és apartmanjukat. A lap szerint a Demeter családi pincészetet működtető vállalkozás 2018-ban 37 milliós forgalmat bonyolított. A kormánymegbízottakat Orbán Viktor kormányfő nevezi ki. Demeter Ervin már 2011 óta tölti be ezt a tisztséget. Életrajza szerint a Pannon Bormíves Céh tiszteletbeli tagja, de volt ő polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter is, még az első Orbán-kormányban 2000-2002 között. Korábban ugyanekkora összeg , 8 milliós forrás jutott az ügynökségtől a fideszes Szatmáry Kristóf cégének is, ami Badacsonytomajon indítana be egy panziót. Hogy mikor, azt nem tudni, de 2018-ban már kaptak 49 milliót az MTÜ-től a projektre, tehát Szatmáryék vállalkozása már 57 millió forintnyi állami támogatást vett fel a panzióépítésre.