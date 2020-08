Merkely Béla: a második hullámban nem lesz leállás, ehhez kell idomítani a védekezést

Más médiumokból a jelek szerint sikerrel csábítanak át embereket, hogy feltöltsék a szinte teljesen kiürült szerkesztőséget.

Szombathy Pál, az Index vezérigazgatója lesz egyben a portál főszerkesztője is – értesült a media1.hu. Információik szerint a a Digi Sport reggeli műsorának az éléről távozó új főszerkesztő munkáját négy helyettes is segíti majd, s egyikük Kitzinger Szonja lesz. Az újságíró, aki a legutóbbi években különféle márkamagazinoknál dolgozott, az Indexnél is a magazinos tartalmakért lesz felelős. Szombathy Pált, aki korábban a Magyar Hírlap főszerkesztője is volt, még Dull Szabolcs korábbi főszerkesztő kirúgása előtt mutatták be az Indexnél, mint vezérigazgatót. A media1.hu úgy tudja, azután, hogy a történtek után a teljes, szerkesztőség távozott, már alakul az új csapat. A távozó indexesek többségének augusztus 25. körül jár le a felmondási ideje, de már javában zajlik a toborzás, és többen a Magyar Narancstól és az InfoRádiótól is érkeznek a stábhoz. Mint írták, mostanra összeállt például a leendő sportrovat és a fotó rovat is, s megjegyezték: nem mindenki tart a távozó indexesek tervezett új lapjához, például Dezső András, az Index távozó oknyomozó újságírója visszatér korábbi munkahelyére, a HVG-hez.