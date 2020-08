Háromhavi csúcson az új fertőzések száma Németországban

A miniszterelnök arra szólított fel, hogy a fehérorosz válság után kialakult helyzetben az Európai Unió mielőbb készítsen valódi, átfogó geostratégiai tervet.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerda délelőtti V4-egyeztetésen ismét kiállt a Fehéroroszország ügyében képviselt lengyel álláspont mellett; az azt követő rendkívüli EU-csúcson pedig katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a tanácskozások után az MTI-vel. A magyar miniszterelnök világossá tette, hogy Fehéroroszország ügyében a visegrádi országok között egyetértés van; a Lengyelország által képviselt álláspontot a V4-partnerek mindegyike, így Magyarország is a leghatározottabban támogatja. Az Európai Tanács rendkívüli videokonferenciáján Orbán Viktor arra szólított fel, hogy a fehérorosz válság után kialakult helyzetben az Európai Unió mielőbb készítsen valódi, átfogó geostratégiai tervet, amelynek az emberi jogi és demokratikus vonatkozásokon kívül katonai és gazdasági szempontokat is tartalmaznia kell – ismertette Havasi Bertalan.