Éppen házkutatást tartottak a rendőrök a drogdílereknél, amikor becsöngettek a vevők

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat négy férfi ellen, akik 2018. február 10-én éjjel egy kecskeméti tanya előtt szerszámnyelekkel és szúrószerszámokkal úgy megvertek egy ballószögi férfit, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a négy magyar származású, román állampolgárságú férfi alkalmi munkásként dolgozott Magyarországon. 2018 februárjában egy kecskeméti tanyát béreltek több társukkal együtt, ahonnan reggelente egy kisbusszal indultak dolgozni. 2018. február 10-én éjjel az ügy sértettje, egy ballószögi férfi a feleségével és az egyik barátjával együtt gépkocsival tartottak haza egy családi rendezvényről. A férfi és barátja ittasak voltak, ezért a sértett felesége vezetett. Út közben azonban a férfi barátja rosszul lett, ami miatt lehúzódtak az útról a vádlottak által bérelt tanya előtt. Erre felfigyeltek a vádlottak is, akik azt hitték, hogy a sértett és barátja a kisbuszt akarják ellopni. Kérdőre vonták a férfit, aki kötekedő stílusban válaszolt, így vitatkozni kezdtek. Ennek során a vádlottak szerszámnyeleket vettek magukhoz, két vádlottnál szúrószerszám is volt. A vita hevében a négy vádlott a sértettre támadt, míg a férfi bokszoló állást felvéve az egyik vádlottat ököllel arcon ütötte. Ezután egy másik vádlott egy szerszámnyéllel nagy erővel, kétszer a sértettet mellkason és lábon ütötte, mire a férfi hátrálni kezdett és menekülni próbált. A vádlottak azonban a ház közelében utolérték őt és körbevették. Testszerte ütlegelték és rugdosták az időközben földre kerülő férfit, illetve a felkarján és a combján meg is szúrták. A férfi feleségének kétségbeesett kiáltozására végül a vádlottak abbahagyták a bántalmazást, majd a sértettet a felesége az autóval kórházba szállította. A férfi a bántalmazás miatt a fején és testszerte könnyebb és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, de a vádlottak két bordáját is eltörték. A bordatörések miatt életveszélyes sérülésként légmell alakult ki. A szabadlábon védekező vádlottakat a főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja és felfüggesztett börtön kiszabását indítványozta velük szemben. A vádlottak bűnössége kérdésében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.