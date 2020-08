Huszonegy embert mentettek ki szerdán a Balatonból

Egy pár árult új pszichoaktív anyagot tiszaberceli otthonában.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Ibrányi Rendőrőrse új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást L. D. 38 éves és V. B. 36 éves tiszaberceli lakosok ellen – írja a police.hu. A rendőrség közleményében az áll: a nyomozás adatai szerint a pár az általuk eddig ismeretlen helyről megszerzett új pszichoaktív anyagot közösen árusította tiszaberceli otthonában. A rendőrök kedden a gyanúsítottak lakóházából való távozása után igazoltattak egy paszabi lakost, akinek ruházatából egy alufólia csomagban új pszichoaktív gyanús növényi származékot foglaltak le. A rendőrök ezután kutatást tartottak a tiszaberceli házban, ahol 125 gramm mennyiségű új pszichoaktív gyanús növényi származékot, valamint 18,1 gramm mennyiségű kábítószer gyanúját keltő barna színű, kristályos anyagot foglaltak le. A tiltott szerek egy része már pakettekbe csomagoltan, eladásra voltak előkészítve. A rendőrök lefoglalták a kiméréshez és porciózáshoz használt eszközöket is. A lakóházba a rendőri intézkedés alatt is érkezett három fiatal, akik új pszichoaktív anyagot akartak vásárolni, a rendőrök őket is előállították. Az ibrányi rendőrök a férfit és a nőt gyanúsítotti kihallgatásuk után őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.