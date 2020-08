Még 2018-ban hunyt el a belga rendőrség őrizetében Jozef Chovanec, a halála körülményeinek újbóli vizsgálatát kéri az illetékesektől a megözvegyült feleség.

Chovanec-t két éve a charleroi-i reptéren vették őrizetbe, miután zavargott egy oda tartó járaton. A cellájában kárt tett magában, addig verte a fejét a falba, míg vérezni nem kezdett. A kórházba szállítás után kómába esett, másnap pedig életét vesztette – írta a 444.hu a BBC híre alapján. Az esetről felvétel is készült, amely alapján csak most derült fény arra, hogy a már sérült Chovanechez bevonuló rendőrök kiröhögték a fogva tartottat, egyikük még náci karlendítést is bemutatott, egy másik pedig 18 percen át ült az őrizetes mellkasán. Ez utóbbi miatt most többen párhuzamot vélnek esete, és George Floyd májusi halála között. Floyd abba halt bele, hogy egy minneapolisi rendőr 8 percen és 46 másodpercen át térdelt a nyakán. – Szeretném megtudni, hogy mi történt, és miért viselkedtek vele így a rendőrök – nyilatkozta Chovanec özvegye, Henrieta a felvételt megszerző belga lapnak, a Het Laatse Nieuwsnek. A férj – mint azt a halála után végzett toxikológiai vizsgálatok megállapították – nem állt sem alkohol, sem drog hatása alatt. A rendőrségi vizsgálat még mindig tart, részben a koronavírus-járványra hivatkozva. A helyi rendőrség ugyanakkor közölte: még csütörtökön kirúgják a kollégát, aki náci üdvözléssel lépett a Chovanec cellájába.