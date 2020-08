Második napja rekordmértékű az új fertőzöttek száma Horvátországban

Megmérgezték az orosz elnök legfőbb ellenfelének tekintett Alekszej Navalnijt. Az ellenzéki politikus kómába esett, a hírek szerint súlyos, de stabil az állapota.

Kómában fekszik egy szibériai városi kórházban a legismertebb orosz ellenzéki, miután vélhetően reggeli teájába valakik ismeretlen eredetű mérget csempésztek. Alekszej Navalnij állapota súlyos, de stabil, közölték csütörtök délelőtt az omszki mentőkórház intenzív osztályának orvosai, akik Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb politikai ellenfelét kezelik. Az orvosi közlemény nem tér ki arra, hogy Navalnij eszméletlen, mint amikor reggel kórházba szállították, vagy amint szóvivője, Kira Jarmis a Twitteren jelezte, azóta valóban kómába esett és lélegeztető gépre kellett kötni. A korrupcióellenes aktivista Navalnij az utóbbi napokban Novoszibirszkben tartózkodott. Innen Tomszkba utazott tovább, ahonnan Moszkvába repült volna. A repülőn lett rosszul, emiatt a gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkba, ahol azonnal a mentőkórház intenzív osztályára szállították már eszméletlen állapotban. A vele együtt utazó sajtótitkára szerint a politikus semmit nem reggelizett, csupán egy teát fogyasztott el a tomszki repülőtér egyik kávézójában. Az egyelőre nem derült ki, milyen mérget csempészhettek teájába, de a mérgezés tényét megerősítették az orvosok, akik Jarmis szerint azt is mondták, hogy a meleg folyadék vélhetően felgyorsította a méreg felszívódását.



A kórház, ahová Navalnijt szállították Fotó: YELENA LATYPOVA / AFP

Navalnij környezete nem alaptalanul gyanakszik mérgezésre. A Putyin-rezsim idején elég sok gyanús mérgezés történt az elnökkel szembeszállók körében, Navalnij esetében sem először merült fel a mérgezés gyanúja. Tavaly július végén az épp soros 30 napos börtönbüntetését töltő Navalnijt allergiaszerű rohammal kellett kórházba szállítani. A politikusnak sem azelőtt, sem azután nem volt soha semmiféle allergiás problémája, orvosok akkor is mérgezésre gyanakodtak, mint ahogyan az ellenzék is. És nem véletlenül, hiszen akkor már hetek óta tartottak az ellenzéki tüntetések a moszkvai képviselőtestületi választások szabadságáért, miután a választási bizottság formai hibákra és szabálytalanságokra hivatkozva 57, zömében ellenzéki jelölttől vonta meg az indulás jogát a szeptember 8-i moszkvai önkormányzati választáson. Navalnijt, aki az utóbbi években menetrendszerűen minden rezsim elleni megmozdulás előtt-után börtönbe kerül, akkor is épp e tiltakozások kapcsán ítélték szabadságvesztésre. Most újra választás közeleg, szeptember 13-án regionális és parlamenti pótválasztásokat tartanak Oroszországban, a távol-keleti, Moszkvától 6000, a kínai határtól viszont alig 30 km-re fekvő Habarovszkban pedig július 11-e óta többször tízezrek tüntettek Vlagyimir Putyin ellen. A tiltakozás a tartomány népszerű, nem kormánypárti kormányzója, Szergej Furgal letartóztatása és két 2004-es gyilkosság megrendelésével való megvádolása miatt robbantak ki a félmilliós városban. Rövid időn belül azonban Putyin ellenes jelszavak jelentek meg Habarovszk utcáin, s ami talán még aggasztóbb a Kreml számára, az orosz nemzeti lobogó helyét egyre inkább a régió zászlaja váltotta fel ezeken a demonstrációkon.

Az orosz lakosság a koronavírus járvány kezelésével sem elégedett, mint ahogy a pandémia idején megrendezett, a Putyint akár 2036-ig hatalomban tartó alkotmánymódosító referendum is szítja a rezsim ellenes indulatokat. Ilyen körülmények között Navalnij novoszibirszki útja potenciális ketyegő bomba a Kreml számára, mert a korrupcióellenes aktivista feltételezhetően egy újabb ügyben nyomoz. Az Interfax orosz hírügynökség szerint a tomszki reptéri kávézó biztonsági kamerájának felvételeit vizsgálják az orosz hatóságok, az omszki kórházhoz pedig az ellenzéki politikus stábja hívta ki a rendőrséget. Kira Jamis szóvivő nem titkolja véleményét, miszerint Navalnijt megmérgezték ugyanazok, akik tavaly is ezzel próbálkoztak. Azt is elmondta, szerinte a szeptemberben esedékes regionális választással állhat összefüggésben a mostani, súlyos mérgezés. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője csütörtök délután közölte, hogy a Kreml, ha ilyen kéréssel fordulnak hozzá, kész lesz segíteni abban, hogy Navalnijt külföldi gyógykezelésre evakuálják. Mint mondta, ha a laboratóriumi vizsgálat megállapítja a mérgezés tényét, az ügyben nyomozás indul. Közölte: a Kreml tudatában van annak, hogy Navalnijt súlyos állapotban kezelik Omszkban és hogy a legjobb helyi orvosok moszkvai szakértőkkel konzultálnak, és mindent megtesznek, amit csak lehet. Peszkov elmondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök külön nem, csak az általános sajtószemle keretében kap tájékoztatást Navalnij állapotáról. Egyúttal mielőbbi jobbulást kívánt az ellenzéki aktivistának, "mint bármely orosz állampolgárnak".

Navalnij , az idegen ügynök A 44 éves jogász a 2011-12-es Putyin ellenes, mindeddig legnagyobb demonstrációk fő szervezője volt, azóta is ő a legaktívabb, legismertebb ellenzéki szereplő. 2013-ban indult Moszkva főpolgármesteri székéért, második helyre futott be, a kormánypárt jelöltje mögött. A 2018-as elnökválasztáson már Putyin ellenfele lett volna, csakhogy a rezsim megtalálta a kiskaput –jogerős, de felfüggesztett büntetésére hivatkozva vonták meg tőle az indulás jogát, noha az Emberi Jogok Európai Bírósága is politikai ítéletnek minősítette az ellene hozott orosz bírósági döntést.

Navalnij alapítványa 2017 márciusában bemutatott egy dokumentumfilmet Dmitrij Medvegyev kormányfő egymilliárd eurót meghaladó korrupciós ügyéről, és bemutatta a politikus luxuséletmódját is. A videót annak ellenére több mint 15 millióan látták néhány nap alatt, hogy az orosz tv-csatornák nem adták le, és az internetet is szabályozza a rezsim. Az a film több tízezer embert vitt az utcákra, 80 városban és több kisebb településen, azokon a tüntetéseken jelent meg először a tizenéves korosztály, amely azóta egyre aktívabb a tüntetéseken. Ez volt a Putyin-rezsim elleni egyik legnagyobb tüntetés. Az így kompromittált Medvegyev azóta kegyvesztett lett Putyin szemében, le is váltotta. A leleplező alapítványt is elérte a Kreml bosszúja, Navalnij idén júliusban kényszerült alapítványa feloszlatására, mert nem tudta kifizetni a bíróság által kirótt bírságot. Alapítványát ugyanis tavaly 1 milliárd rubel tisztára mosásával vádolták meg. Korrupcióellenes alapítványát a civil törvény alapján "idegen ügynöknek" minősítették, amely külföldi finanszírozást kap. Ez az orosz törvény inspirálta a magyar törvényhozás fideszes kétharmadát is a civiltörvény elfogadásakor.