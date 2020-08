Covid: senki nem akar más országban gyógyulni

Ha a kormány szeptembertől letiltja a külföldi üdüléseket, annak káraitól a biztosítások sem védenek.

Szeptember elseje utáni időpontra senki ne szervezzen külföldi nyaralást, különösen ne a déli országokba - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón. Mint mondta, a jelenlegi európai fertőzöttségi adatokból úgy tűnik, hogy egy hét múlva szigorúbb járványügyi intézkedéseket kell bevezetnie a kormánynak, ennek részleteit majd a jövő héten ismertetik.

Lapunk összeállításából ugyanakkor kiderül, hogy bár a magyar utasbiztosítók igyekeztek alkalmazkodni a Covid-helyzethez, ha a kormány szeptembertől letiltja a külföldi üdüléseket, annak káraitól a biztosítások sem védenek.

- Míg a klasszikus nagy német és angol utasbiztosítók a pandémiát, mint kockázatot, kizárták a termékeik közül, addig a Magyarországon működő 15-16 cég többsége vállalta a rizikót, és kínál szolgáltatást a Covid-károsultaknak is - mondta Bodor Máté, a MABISZ Utasbiztosítási Tagozatának a vezetője.



A napi 300 és 1000 forint közötti díjért a biztosítók jellemzően a koronavírus fertőzéssel összefüggő sürgősségi orvosi ellátás, a gyógyszer, a mentés és a hazaszállítás költségét vállalják bizonyos összeghatárig. Az Europ Assistance például egyszeri 2300 forintos összegért - a szokásos orvosi költségek átvállalásán túl - a hazatérés után egy alkalommal takarítást, otthonrendezést, bevásárlást, valamint gyógyszer-házhozszállítást is vállal.

A szolgáltatók abban egységesek, hogy Covid-biztosításból kizárják azokat, akik az utazásra nem javasolt - sárga vagy vörös jelzésű - országokba utaznak. Például, ha valaki annak ellenére Ukrajnába utazik, hogy az ország vörös besorolást kapott, orvosi költséget legfeljebb a lábtörésére fizet a biztosító, a koronavírussal kapcsolatos kára nem térül meg.

Bodor Máté, a MABISZ Utasbiztosítási Tagozatának vezetőjének tapasztalatai szerint hiába panaszkodnak sokan a magyar egészségügyre, ha valakit valamilyen baj ér külföldön, jellemzően igyekszik minél előbb hazajutni. - Bármilyen furcsa, senki nem akar Ausztriában vagy Franciaországban Covid-fertőzésével kórházi kezelést kapni. Ezekben az esetekben - ha az illető állapota és a jogszabályok engedik -, megszervezik a biztosítók a hazautat is. Előfordulhat, hogy valaki zöld országba indul, de miután odaért, az már sárga besorolású lesz. Ezekben az esetekben a biztosító természetesen jótáll. Bodor Máté példaként egy fiatal pár történetét idézi. - A nyaralásuk vége felé lett sárga besorolású Spanyolország, ezért elmentek Covid-tesztet csináltatni, hogy a hazautazáskor a határon már be tudják mutatni a leletet. A pár egyik tagjának azonban pozitív eredménye lett. Az ottani hatóságok azonnal elrendelték számára - és az amúgy negatív lelettel rendelkező férjnek is - a karantént. Csakhogy a koronavírus fertőzött feleség nem maradhatott a férjével egy szobában, ezért neki külön helyiségben kellett a kötelező karantént eltöltenie. Ebben az esetben a biztosító térítette a hatósági orvosi intézkedés miatt keletkező extra-szállásköltséget, valamint a hazaútra szóló repülőjegy átírását is. A szakember, aki az Aegon Biztosító megfelelő üzletágát is irányítja, elmondta: saját cége például a fent említett helyzeten kívül jót áll akkor is, ha valakinek már van biztosítása, de a koronavírus miatt mégsem tud elindulni. Ebben az esetben az utazással kapcsolatos, máshonnan meg nem térülő költségeit egy bizonyos limitig fizeti a biztosító. Lapunk több biztosítót is megkeresett. Az Union azt írta, hogy biztosítástól függően a Covid-19 megbetegedés kapcsán megtéríti a külföldi egészségügyi költségeket és a hazaszállítást is. Egy esetleges járványügyi zárlat miatt felmerült szállásköltség vagy repülőjegy-átfoglalás kapcsán pedig extra költségtérítést kínálnak prémium termékük megvásárlása esetén. Az Allianz utasbiztosítások - ha a kezelőorvos szükségesnek ítéli - légi-betegszállításra is kiterjednek. Vállalják a sürgősségi ellátásra szoruló gyermekének hazaszállítását is, a betegsége miatt kimaradt fakultatív programok költségének megtérítését, gépjármű hazahozatalát. A Colonnade Biztosító ATLASZ utasbiztosítási termékei kezdettől fogva biztosították a Covid-19 vírus megbetegedésekből eredő károkat, így a járványügyi helyzet nem indokolta a meglévő feltételek módosítását. A biztosításhoz kapcsolódó asszisztenciaszolgálat segítségével a Colonnade munkatársai meg is szervezik az egészségügyi ellátásokat, nyomon követik a beteg állapotát, kórházi kezeléseit, szükség esetén orvosaik is konzultálnak az ellátó intézmény szakembereivel.

Az utazási irodáknak vissza kell adniuk a befizetett előleget (vagy ha az utas azt elfogadja, voucher-t kell kibocsátani), de rengeteg esetben már nincs az irodánál az utas pénze, mert azt továbbutalták a légitársaságnak, szállodának, hajótársaságnak. - A biztosítókat is érzékenyen érinti a kancelláriaminiszter bejelentése – mondta lapunknak Bodor Máté. Például saját cége, az Aegon által kínált útlemondás biztosítás - hasonlóan a piacon elérhető többi útlemondás biztosításhoz - erre az esetre nem érvényes. Ez egy vis major helyzet. Ebben a helyzetben az utazás korlátozással kapcsolatos bejelentés napjáig viselik a kockázatot, és másnaptól, azaz augusztus huszadikától a törölt indulásig visszaadják a befizetett díjat az ügyfeleknek. Hozzátette: tavasszal már volt példa hasonlóra akkor márciusban kezdődött a lemondási hullám, és áprilisban tetőződött. Több tíz-, százezer nyaralást kellett törölni. Az utazási irodák akkor a legtöbb esetben vochert kínáltak, ami azt jelenti, hogy a befizetett összeget az utazó később egy másik útra felhasználhatta, most ez a csere út meghiúsult.