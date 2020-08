Marad a 30 fokos meleg a hétvégére, de vasárnap hidegfront érkezik

Mindannyiunknak kijut mostanság a nehéz feladatokból és a küzdelmekből. Úrrá lenni ezeken, csak együtt, közösségben tudunk – hangsúlyozza a főpolgármester.

„Sokféle elnevezése volt a múltban a mai ünnepnek, augusztus 20-ának. Én ezt az újkeletűt szeretem a legjobban: Magyarország születésnapja” – írja a Facebookon közzétett bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemeli: keserédes ez az idei születésnap, talán több is benne a keserű, mint az édes. „Az ünneplés ma leginkább számvetés, a mögöttünk hagyott hónapok megannyi nehézségével, fájdalmával és a jövővel kapcsolatos szorongásokkal. Tudjuk: nem vagyunk még túl a nehezén, a járvány visszatérése miatt újabb erőfeszítéseket igényel szeretteink és közösségünk védelme, a pandémia nyomában érkező gazdasági válság pedig mélyebb és hosszabb, mint gondoltuk. A járvány és a gazdasági válság megváltoztatta szokásainkat, örökérvényűnek hitt normákat írt felül, dogmákat döntött romba” – teszi hozzá. Karácsony azt írja, mindez nem pusztán igényt, de kényszert is teremt a változásra. „A változásra világszerte, mert a darabjaira hullott világot úgy kell összeraknunk, hogy nem a régit akarjuk toldozni-foltozni. Új társadalmi-gazdasági viszonyrendszert kell alkotnunk, amelyben számba vesszük a járványveszély által előhívott társadalmi reakciókat, és azokat a válságtüneteket is, amelyek már a koronavírus előtt itt dörömböltek az ajtónkon” – hangsúlyozza a főpolgármester. Szerinte nem pusztán lehetőség, de kényszer is a változás Magyarországon is, mielőtt tragikus leckékből tanuljuk meg, hogy a társadalmi szolidaritás és a szociális biztonság eddigi intézményei mára elégtelennek bizonyulnak. A járvánnyal való küzdelem tapasztalatai egy irányba mutatnak: fenntarthatóbb és emberségesebb politikára, zöld és szociális fordulatra van szükség. Magyarország idei születésnapját úgy kell megélje, hogy az újjászületésére készül – írja.

A főpolgármester kiemeli, hogy ebben a készülésben a legfontosabbnak a közösségek megerősítését tartja. „Sem a járványon, sem a gazdasági nehézségeken nem tudunk túllendülni, csakis a közösség erejével. Márpedig a közösség nem épülhet a kirekesztésre, megbélyegzésre, csakis az elfogadásra és a türelemre” – teszi hozzá. „Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz” – idézi Szent István király Imre herceghez intézett intelmeit. „És ma sem tehetünk másként. Az ezeréves magyar állam is közösség, ami nem épülhet fennhéjázó uralkodásra, csakis a szolidaritásra és a partnerségre. A közösséget nem a bezárkózás, hanem az együttműködés, az összefogás erősíti. Én úgy látom, társadalmi immunrendszerünk erősítésében egyre fontosabb szerep hárul a helyi közösségekre. Ahogyan Sólyom László volt köztársasági elnök mondta egy nyolc évvel ezelőtti augusztuson: »a helyi közösségek nem tehetetlen tárgyai a központi igazgatásnak. Ellenkezőleg. Saját ügyeinek intézéséhez a helyi közösségnek alapvető alkotmányos joga van. […] Ha az alkotmányos kultúra hanyatlását […] az jelzi, hogy a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít és igyekszik jelentéktelenné tenni ellensúlyait – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell – ugyanakkor természetesen együtt is kell működni a többi hatalommal. Ez nehéz feladat.«” Mindannyiunknak kijut hát mostanság a nehéz feladatokból és a küzdelmekből is. Úrrá lenni ezeken, csak együtt, közösségben tudunk – hangsúlyozza a főpolgármester.