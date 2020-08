Már 22,7 milliónál a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Közönség nélkül kevéssé lelkesítő a Demokrata Párt virtuális konvenciója, de az üzenet világos: Trumpnak mennie kell, különben oda az amerikai demokrácia.

Joe Biden nyerésre áll. Két és fél hónappal a választások előtt a különböző felmérések tartósan 4-10 százalékos előnyét mutatják, az átlaguk pedig valahol 7.5-8.5 százalék között van. „Normális” választási évben erre átmenetileg jönne még egy kicsi a jelöltállító konvenció utáni napokban, a mostani kampány azonban minden, csak nem a szokásos. A Demokrata Párt gyűlése a koronavírus-járványra való tekintettel átköltözött az internetre, és bár hónapok óta profi tévések bevonásával tervezték, a hatás messze elmarad a tízezres tömeg előtt, zászlólobogtatás és konfettizápor közepette zajló korábbi rendezvényekétől. Ez a nézettségen is meglátszik: az első este 19 millióan követték tévén az eseményeket - negyedével kevesebben, mint négy évvel korábban. Az is igaz, hogy a becslések szerint hozzá lehet adni a közönséghez nagyjából tízmillió internetezőt. A négy egymást követő estén közvetített, két-két órás műsorok előre felvett, rövid beszédek sorából álln ak, amit nem szakít meg taps és bekiabálás, legfeljebb az internetes konferencia hívások közönségét mutatják egy-egy pillanatra, amint tetszésüket nyilvánítják. Ezzel oda a hely és a pillanat varázsa, a spontaneitás, ami a legjobb szónok dolgát is megnehezíti. Így is akadnak emlékezetes pillanatok, az első estén például kiemelkedett a volt first lady Michelle Obama, aki szerint Donald Trump egyszerűen képtelen felnőni az elnökséghez: „Több mint elég ideje volt bizonyítani, hogy el tudja látni a feladatot, de nyilvánvaló, hogy túl nagy rá a zakó... Egyszerűen nem tud azzá lenni, akire szükségünk van, aki megoldaná a gondjainkat. Hiába, nincs mit tenni.” Az utolsó kis szurka-piszka Trump egy korábbi interjújára utal, amelyben az elnök ugyanezekkel a szavakkal próbálta elütni a járvány áldozataiért viselt felelősséget. A szónokok skálája a Demokrata Párt balszárnyát vezető Bernie Sanders szenátortól egészen az olyan mérsékelt - a rivális Republikánus Pártban nevet szerző - konzervatívokig tejed, mint John Kasich volt ohiói kormányzó vagy Colin Powell volt külügyminiszter. A Demokrata Párt ezzel azt üzeni, hogy Trump leváltása most mindennél fontosabb, a nagy közös cél, a demokrácia megmentése érdekében félre kell tenni az ideológiai különbségeket. A méltatások szerint Joe Biden „a nyugodt erő”, akire az országnak a járvány és a gazdasági válság idején szüksége van, bölcs és szeretetteljes politikus, aki be tudja temetni a nemzetet szétszabdaló – és Trump által tudatosan mélyített – árkokat. A radikálisnak bélyegzett Alexandria Ocasio-Cortes képviselő alig másfél percet kapott arra, hogy formálisan jelezze: az előválasztásokon Bernie Sandersre is sokan szavaztak, a pártnak a balszárnyára is ügyelnie kell. Kedden este hivatalosan is megválasztották Bident a párt elnökjelöltjének, szerdán pedig elfogadta az alelnök-jelöltséget Kamala Harris, aki ezzel az első fekete – egyben az első ázsiai származású – nő lett, aki ilyen magas tisztség közelébe került. Az est csillaga azonban a továbbra is nagyon népszerű és remek szónok Barack Obama volt. A korábbi elnökök általában tartózkodnak utódaik nyílt bírálatától, ám Obama most nem tett lakatot a szájára. Szerinte Trump egyrészt nem veszi komolyan az elnökséggel járó óriási felelősséget, másrészt odaveszhet az amerikai demokrácia, ha még négy évet kap. A mostani elnök, mint internetes bejegyzéseiből látszik, szorosan követi a Demokrata Párt rendezvényét, gyakorlatilag minden bírálatra azonnal és élesen visszavág. Obamának például azzal, hogy horrorisztikus örökséget hagyott maga után, Bidennel együtt ostoba döntéseket hozott és ha jól kormányzott volna, akkor ő most nem lakna a Fehér Házban. Az ő nagy hete hétfőn kezdődik, amelynek csúcspontjaként a Fehér Ház kertjében fogja elfogadni pártja elnökjelöltségét. Biden ezt magyar idő szerint péntek hajnalban, sokkal szerényebb külsőségek között fogja megtenni.