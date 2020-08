Az Európai Tanács elnöke elhalasztotta esküvőjét a karanténtól tartva

A tisztségviselők között van húga, Kim Jodzsong is.

Átruházta hatáskörei egy részét Kim Dzsongun egy magas rangú tisztségviselőkből álló csoportra. Ennek a húga, Kim Jodzsong is a tagja – állítják dél-koreai képviselők az észak-koreai hírszerzéstől kapott információkra hivatkozva. A hivatalos magyarázat az, hogy a döntés az állami ügyek intézésével járó stressz miatt született. Kim Jodzsong az utóbbi időben a bátyjával majdnem egyenrangúan kormányozza Észak-Koreát. Ő szabja meg például a Washingtonnal és Szöullal kapcsolatos külpolitikai irányvonalat. A phenjani források szerint az észak-korai vezető hatalma ezzel semmit nem csorbul, továbbra is Kim Dzsongun az ország abszolút vezetője és az egészségével sincs semmi gond. A Kim Dzsongun egészségi állapotát illető találgatások azután kezdődtek, hogy nem jelent meg április 15-én az államalapító nagyapja, Kim Ir Szen születésnapja alkalmából megtartott megemlékezésen, holott az Észak-Koreában a legnagyobb ünnep. Április 11. után az észak-koreai diktátor három hétig nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Már a halálhíre is kelt a világban, mielőtt egy műtrágyagyár avatásán megjelent. Húga növekvő befolyásáról ebben a cikkünkben írtunk. (A Euronews nyomán.)