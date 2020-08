Vírusos kommunikáció: védtelen futballszurkolók

A sportágak többsége itthon is rendkívül felelősen kezeli a Covid-fertőzéses eseteket, a szomorú kivételt a labdarúgás jelenti, ahol szövetségi és klubszinten is csak mellébeszélés folyik.

Március óta van jelen a honi mindennapokban a koronavírus, amelynek felbukkanása és azóta változó intenzitású jelenléte a sportvilágra is elképesztő hatással volt. Az elmúlt hetek, hónapok itthon és külföldön is a koronavírusos esetekről és azok kezeléséről, illetve a megelőző intézkedésekről szóltak. Magyarországon válogatott úszóknak lett pozitív a vírustesztjük, egy teljes kézilabdacsapat is elkapta a fertőzést, a közelmúltban pedig a vízilabdázóknál és a jégkorongozóknál találtak koronavírusos játékosokat. Ezekben a sportágakban az a közös, hogy minden esetben azonnal tájékoztatták az erre illetékesek a közvéleményt és érdemi intézkedéseket tettek a fertőzés terjedésének megakadályozásáért. A férfi vízilabdázóknál a Magyar Kupa küzdelmei a negyeddöntőknél tartottak, amikor négy ferencvárosi pólós tesztje pozitív lett. A szövetség félbeszakította a sorozatot, Vári Attila, az MVLSZ elnöke videóüzenetben indokolta meg a teljesen érthető és magyarázatra nem szoruló döntést. Egyik legfontosabb érve a mérkőzésekre kilátogató nézők biztonsága volt. Újpesten kilenc jégkorongozónál mutatták ki a vírus jelenlétét, a klub bezárta a csarnokát, teljesen fertőtlenítette, a szövetség pedig elhalasztotta a szeptember elejére tervezett FTC-Újpest Szuperkupa-mérkőzést. A Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete közleményt adott ki, amelyben a felelős magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet. „A Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete felhívással fordul a játékosokhoz, a fiatalokhoz és a profikhoz egyaránt, hogy fokozattan figyeljenek oda a koronavírus elleni védekezésre! A jégkorongozók leginkább azzal tudnak hozzájárulni a kockázatok csökkentéséhez és a megbetegedések számának minimalizálásához, ha maradéktalanul betartják a járványügyi előírásokat, kerülik a tömegrendezvényeket, a társasági összejöveteleket, és a mindennapok során felelősen, fegyelmezett csapattagokhoz méltón cselekszenek” – olvasható többek között a JÉSZ közleményében. Nem kerülte el a koronavírus a magyar futballt sem, ami nem meglepő annak ismeretében, mennyire felületesen kezelték ezt a kérdést eddig a Magyar Labdarúgó-szövetségben és a kluboknál. Az MLSZ a tavaszi szezon folytatása előtt járványügyi felelős foglalkoztatását tette kötelezővé minden klubnál, előírta, hogyan kell adminisztrálni a leleteket, de nem akadályozta meg, hogy a lelátón a nézők egymás hegyén-hátán helyezkedjenek el. A hét elején kiderült, hogy Felcsúton, a NER egyik kedvenc csapatánál is megjelent a fertőzés. Ellentétben a korábban felsorolt sportágakkal, a futball képviselői szövetségi és klubszinten is először csak fertőzésről adtak hírt, azt a látszatot keltve, mintha egy játékosnak lett volna pozitív a tesztje. Bukarestből értesült a magyar közvélemény arról, hogy (minimum) nyolc pozitív eset volt a felcsúti klubnál. Pontos számot a mai napig sem lehet tudni, csak az biztos, hogy a bukaresti értesülést nem cáfolta itthon senki, viszont a valós adatokkal sem állt ki egyetlen illetékes sem a nyilvánosság elé. A romániai hír megjelenése után egy napig hallgatott itthon mindenki, az MLSZ-től lapunk megtudta, hogy a szövetség nem egészségügyi hatóság, illetve a bajnokság kiírójának, rendezőjének nem kell tudnia, hányan kapták el a fertőzést egy csapatnál. Érdemes ezt a hozzáállást összehasonlítani a pólós elnök, Vári Attila videójával, amikor bejelentette és megindokolta a Magyar Kupa küzdelmeinek felfüggesztését… Szerdán az MLSZ elnöksége rendkívüli ülésén ismét kötelezővé tette a klubok számára járványügyi felelős foglalkoztatását. Ez azt jelenti, hogy ez a szezon ilyen szakemberek nélkül kezdődött el, miközben lehet tudni, hogy érkezik a második komoly fertőzéshullám, csak az időpont kérdéses. Az óvodákban, iskolákban vészforgatókönyvek készülnek, a kórházak folyamatos készenlétben állnak, a magyar futball szereplői azonban nem aggódtak, a felcsúti tömeges fertőzésekig úgy élték napjaikat, mint a Covid felbukkanása előtt. Az MLSZ honlapján részletesen beszámol arról, milyen intézkedésekkel, biztonsági zónákkal vigyáznak a labdarúgókra és a csapatok stábtagjaira az elnökség rendkívüli ülése után. A stadionokba kilátogató szurkolók biztonságáról, védelméről nem esik egyetlen szó sem.