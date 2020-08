Hétfőtől pótlóbuszok járnak Debrecen és Mátészalka között

Egyre világosabb a politikai irány a legnagyobb hírportálnál zajló változások mögött.

Balogh Ákos Gergely, a mandiner.hu alapítója, a Fidelitas egykori elnöke lesz az Index főszerkesztő-helyettese – írja a Mandiner. A kormánypárti portál szerint lassan teljessé válik a kormányzati befolyás miatt kiürült Index-szerkesztőség új vezetői csapata. „Információink szerint a Mandiner volt főszerkesztője, a Corvinus Egyetem volt kommunikációs igazgatója lesz az Index egyik főszerkesztő-helyettese” – írja a Mandiner. Mint emlékeztetnek rá, korábban Balogh volt a Fidelitas-lapként indult Ufi (Utolsó figyelmeztetés), majd az abból kinőtt Reakció főszerkesztője, de foglalkozott honlap-üzemeltetéssel is, 2010 és 2014 között az orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette. Könyvkiadásban is aktív, a Reakció Kiadó Kft. tulajdonosa, így többek között a Máglyatűz című geopolitikai thriller kiadója. Azt is felidézik, hogy korábban a Media1 írta meg: az Index főszerkesztője Szombathy Pál, az egyik főszerkesztő-helyettese pedig Kitzinger Szonja újságíró lesz.