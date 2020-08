Svédország kiadta a 11 évvel korábbi érdi gyilkosság gyanúsítottját (videó)

Álmában csapott le egy idős férfira a feltételezett elkövető, és ütötte ahol csak érte. A tettes egy mobillal távozott, áldozata később a kórházban meghalt.

Egy csaknem tizenegy évvel ezelőtti brutális emberölés feltételezett elkövetőjét fogták el Svédországban idén július 2-án – írta szombaton a police.hu azután, hogy az érdi Cs. Tibort a skandináv hatóságok átadták hazánknak. A 32 éves férfit 2020. július 2-án Svédországban elfogták. Kiadatását követően, 2020. augusztus 18-án a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon őrizetbe vették. A rendőrségi portál felidézte, hogy 2009. szeptember 2-án tett bejelentést egy nő arról, hogy Érden egy időskorú férfit a lakásában a földön fekve, testén bántalmazás nyomaival, megkötözve és letakarva talált meg. A 77 éves férfit kórházba szállították, ahol pár nappal később belehalt sérüléseibe. A szakértői vélemény szerint az áldozat súlyos mellkasi és fejsérüléseket szenvedett.

A nyomozás adatai szerint az elkövetők a bejelentést megelőző éjjel mentek be a sértett érdi házába, és az ott alvó férfit ütötték-verték, ahol csak érték. A már földön fekvő ember kezeit és lábait összekötözték, majd magára hagyták. A házat alaposan felforgatták, miközben pénz és értékek után kutattak, végül egy mobiltelefont vettek magukhoz, majd elmenekültek a helyszínről. A rendőrök hiába foglaltak le bizonyítékokat a helyszínen, az évekig tartó eredménytelen nyomozást 2013 októberében felfüggesztették, s csak hat évvel később – egy kiegészítő genetikai szakértői vizsgálat nyomán – jutottak el H. Róbert 43 éves ároktői férfihoz, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd le is tartóztattak. A férfi panaszt nem tett a gyanúsítás ellen, de tagadta, hogy részt vett volna a bűncselekményben, majd Cs. Tiborra terelte a gyanút, aki ellen országos elfogatóparancsot adtak ki, később a nemzetközi és európai körözését is elrendelték. Az évekig bujkáló, majd elfogása után a svéd hatóságok által Magyarországnak kiadott új gyanúsított tagadta bűnösségét és nem tett vallomást. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását.