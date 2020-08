Hosszabbításban mentett pontot a Fehérvár a Paks ellen

Jelentéktelen eredménynek tűnhet, a Wycombe Wanderers sikere az angol harmadosztályú labdarúgó-bajnokság rájátszásában, a kiscsapat feljutása azonban óriási meglepetés.

Eltűnőben vannak a klasszikus meseszerű csodák a futball világában. Leginkább az országos kupasorozatokban tűnnek fel váratlan nevek, Szoboszlai Dominik Red Bull Salzburgjának ellenfele az Osztrák Kupa döntőjében például az Austria Lustenau volt, amely a másodosztály középmezőnyében szerénykedik. Szintén megmosolyogtató volt látni az Alessandria csapatát, amely az Olasz Kupa 2015-16-os kiírásában öt fordulón is továbbjutva az elődöntőig menetelt, ahol az AC Milan állította meg a harmadosztályú klubot. A bajnokságok, főleg a topligák rendkívül egyoldalúvá váltak. Az elmúlt 10 évben Németországban nyolc Bayern München-siker mellett két Dortmund-elsőség született, Olaszországban a Juventus kilenc éve van folyamatosan a trónon, Spanyolországot a kakukktojásnak számító Atlético Madrid bajnoki címét leszámítva a Barcelona és a Real Madrid uralja, egyedül Angliában van kiélezettebb küzdelem, egy-egy Liverpool, Leicester, kettő-kettő Manchester United és Chelsea és négy Manchester City-elsőség az elmúlt évtized mérlege. Pénz nélkül gyakorlatilag lehetetlen egy klub felemelkedése, Magyarországon a Felcsút az államtól kapott közpénzből ért oda története során először a harmadik helyre az NB I előző kiírásában. A mértékadó transfermarkt.de adatai szerint a felcsútiaké a negyedik legerősebb keret a ligában (7,65 millió euró a játékosok összértéke), a Honvéd (8,73 millió euró), a Fehérvár (17,10 millió euró) és a Ferencváros (20,65 millió euró) előzi csak meg a rangsorban. Hasonló a helyzet a baráti Törökországban, ahol a három nagycsapat, a Galatasaray, a Besiktas és a Fenerbahce dominanciáját egy váratlan név, az Istanbul Basaksehir törte meg. A narancsmezes együttes főtámogatója Recep Tayyip Erdogan török elnök, nem csoda, hogy bajnok lett az együttes, ahogy az sem, hogy a Felcsúthoz hasonlóan a Basaksehir sem vezeti hazájában a népszerűségi listát. Más utat járt be a Wycombe Wanderers, amely sosem szerepelt a harmadik osztálynál feljebb. A 120 ezer lakosú dél-angliai város, High Wycombe együttesének nincsenek tehetős szponzorai, az államtól sem kap anyagi támogatást, van ezzel szemben egy nagyon lelkes emberekből álló, összetartó közössége. Legnagyobb sikerét a 2000/2001-es szezonban érte el, amikor az FA Kupában eljutott a legjobb négyig. Az együttes Birminghamben 40 ezer néző előtt szakadó esőben szenvedett 2-1-es vereséget a későbbi kupagyőztes Liverpooltól, úgy, hogy a 78 percig döntetlen volt az állás. „Csupaszív játékosokat és nagyon szimpatikus csapatot ismerhetett meg a futballközvélemény” – írta tudósításában a BBC a mérkőzés után. A Wycombe két évvel ezelőtt került vissza a harmadik vonalba, ahol újoncként az első szezonban a bennmaradásért küzdött, amit a tizenhetedik hely elérésével sikerült kiharcolnia. Az új idény előtt sem voltak komolyabb céljai a csapatnak, a játékosok értéke alapján a Wycombe-ot a 14. helyre sorolták be a szezon előtt. Ehhez képest egy remek bajnoki rajt olyan lendületet adott az együttesnek, hogy tizenkilenc forduló után az első helyen állt a tabellán. Később a lendület kicsit megtört, de a rájátszást jelentő harmadik helyen állt a csapat, amikor a koronavírus-járvány miatt márciusban félbeszakadt a bajnokság . A pontvadászat nem folytatódott, a rájátszást viszont lebonyolították: az elődöntőben idegenbeli 4-1-es győzelem után hazai 2-2-vel búcsúztatta a Wanderers a Fletwoodot, majd a feljutásról döntő egyetlen találkozón a Wembley Stadionban 2-1-re győzött a sokkal erősebb kerettel rendelkező és egyértelműen esélyesnek számító Oxford ellen. A csapat trénere 2012 óta Gareth Ainsworth, akitől akkor sem vált meg a klub, amikor kiesett a csapattal a negyedik osztályba. A gárda legnépszerűbb játékosa a 38 éves Adebayo Akinfenwa, aki azzal tett szert országos hírnévre, hogy a feljutás kiharcolása után azt mondta: négy évvel ezelőtt munkanélküliként nem gondolta, hogy egyszer a Wembleyben, a szentélyben léphet pályára, ráadásul győztes meccsen. Majd hozzátette: a WhatsAppot (közösségi oldal) úgy állította be, hogy csak Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője tud üzenni neki. A tréfákra mindig kapható német szakember vette a lapot és egy videóüzenetben meghívta Akinfenwát a Liverpool bajnoki címének megünneplésére. A Wycombe története azt mutatja, hogy bár egyre ritkábbak, léteznek még futballmesék és nem a közpénzek korlátlan felhasználása a felemelkedéshez vezető egyetlen járható út.