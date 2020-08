Ezek a hatos lottó eheti nyerőszámai

Vízivárosban kitűzték a szivárványos zászlót, V. Naszályi Márta azonban a homofóbokkal is megpróbál szót érteni.

Az elmaradt Budapest Pride-ra emlékeztetve, szombaton Budán, az I. kerületi polgármesteri hivatal épületére is kitűzték a szivárványos zászlót – jelentette be Facebook-oldalán a kerület polgármestere, V. Naszályi Márta.

Mint írta, a gesztussal azt szerették volna kifejezni, hogy a Budavári Önkormányzat büszke a kerület sokszínűségére, hogy „az I. kerületben mindenki emelt fővel járhat, mert kiállunk a méltóságáért, hogy közöttünk mindenkinek helye van, itt mindenki szabadon vállalhatja önmagát.” Szerinte

csak tévhit, hogy a szivárványos zászló a melegség propagandája lenne, hiszen a homoszexualitást és a heteroszexualitást nem választja senki, ez velünk született adottság.

V. Naszályi a zászlógyűjtögetőknek is üzent – ha ezt a lobogót is el akarják lopni, a kerülettől kapnak hozzá létrát, szóljanak be csak érte a portára. Előbb azonban gondolkodjanak el egy-két dolgon: „ ...gondold végig, hogy valaha az életedben megaláztak vagy kirekesztettek-e valamiért az iskolában, a munkahelyen vagy bárhol! Érezted-e magad egyedül, megszégyenülve és megbélyegezve? Szeretnéd-e megint így érezni magad vagy szeretnél-e ilyen élményeket a saját gyerekednek?”

„Olyan országot akarsz-e létrehozni, ahol félni és bujkálni kell? Mert hiába érzed ma úgy, hogy a „jó többséghez” tartozol, egy olyan társadalomban, ahol elfogadjuk, hogy a másikat szabad megbélyegezni és kirekeszteni, mindig meg fogják találni, hogy te miben vagy más”- figyelmeztetett.