Újabb jogtalan pénzfelvétellel vádolják Aján Tamást

Óriási meglepetésre, utolsó körös drámával a portugál Miguel Oliveira sikerével zárult a gyorsasági-motoros világbajnokság jubileumi 900.versenye.

Jerez után Spielbergben is dupla futamot rendeztek a MotoGP-ben. A versenybírák módosítottak a pályán, miután múlt héten Johann Zarco és Franco Morbidelli óriási balesetet szenvedett, 310 km/órás sebességnél estek el, Valentino Rossi és Maverick Vinales élete is centiken múlott. Zarcót végül megbüntették, emiatt a mostani futamon a boxutcából kellett rajtolnia. Marc Márquezzel kapcsolatban újabb hivatalos bejelentés érkezett, a felépülése lassabban halad, mint várták, ezért további 2-3 hónap kényszerpihenő vár rá, ekkora kihagyással feltehetően idén már nem tudja megvédeni a világbajnoki címét. A szombaton megrendezett időmérő edzésen Pol Espargaro a saját maga és a KTM első királykategóriás első helyét szerezte meg, mögötte Takaaki Nakagami és Zarco végzett, de utóbbi büntetése miatt végül Joan MIr rajtolhatott az első sorból. Mindkét pilóta szintén élete legjobb időmérős teljesítményén volt túl. A rajtot Mir kapta el a legjobban, ő fordult el elsőnek. Miller azonban szenzációs első kört futott, élre állt, mögötte Mir, Nakagami, Pol Espargaro és Rins volt a legjobb öt sorrendje. A negyedik körben Nakagami előzte meg Mirt, aki azonban nem sokkal később visszaszerezte a második helyet. A két Petronas Yamaha mindössze a 14-15. helyen állt. Mir később Miller elé került, ezzel a Suzuki spanyol pilótája átvette a vezetést, Nakagami pedig próbálta levadászni ausztrál riválisát. Mögöttük Espargaro és Rins viaskodott, majd jött Dovizioso, Vinales, Binder, Oliveira és Rossi. A verseny harmadánál Vinales is egyre hátrébb került, három KTM, nevezetesen Binder, Oliveira és Lecuona is elment mellette, egyik Yamahának sem volt jó a versenytempója. Binder nem sokkal később a múlt heti futamgyőztes Dovizioso mellett is elment, az újonc ezzel már a hatodik volt. A verseny felénél Nakagami előzte Millert, aki először még visszatámadott, de a második szektorban már nem volt visszaút, a japán feljött másodiknak. Utána viszont megint előkerült a piros zászló, megint egy komoly baleset miatt. Vinales motorján a fékek (!) adták meg magukat, a spanyol 200 km/óra feletti tempónál önként leesett a Yamaháról, ami ezután hatalmas tempóval a falba csapódott. Nem az első megbízhatósági gondja volt ez idén a hangvillásoknak, ez a hiba azonban minden eddiginél súlyosabb volt. Az újraindítást követően megint Miller lőtt ki a legjobban, mögötte jött Mir, Espargaro, Oliveira és Binder, Nakagami visszaesett hetediknek. Nyolc körrel a vége előtt Espargaro megelőzte Mirt, majd az első kanyarban Miller mellé is bebújt, azonban túlcsúszott, ezzel az ausztrál maradt az élen, viszont Oliveira lesipuskásként elment Mir mellett, ezzel a portugál a Tech3-as KTM-mel jött fel a dobogó legalsó fokára! Hat körrel a végre előtt az utolsó szektorban Espargaro átvette a vezetést, Binder egy csúnya elfékezés miatt két pozíciót bukott, Dovizioso pedig Mirrel cserélt helyet, az első öt egy másodpercen belül haladt négy körrel a vége előtt! Az utolsó körben is Espargaro vezetett és úgy nézett ki, hogy sikerül megtartania előnyét. A hármas kanyarba azonban túlságosan defenzíven érkezett, ezért utána Miller meg tudta támadni és erőből megelőzte. Az utolsó két kanyar pedig drámaian sikeredett, Espargaro előzött a kilences kanyarban, utána viszont az ausztrálé volt a belső ív és az utolsó kanyarba bevetődött a spanyol mellé, de hiába volt méterekkel a cél előtt az övé az első hely, végül nem ő nyert, ugyanis mindketten kiszélesítették a pályát, nevető harmadikként pedig érkezett Oliveira, aki végül a tiszta kigyorsítással megnyerte a 900. MotoGP futamot Spielbergen! Ő az első portugál versenyző, aki győzni tudott a legnagyobbak között. Milleré lett az ezüst, Espargaróé a bronz, a legjobb 10-et Mir, Dovizioso, Rins, Nakagami, Binder, Rossi és Lecuona tette teljessé. A pilóták ezután lazíthatnak egy kicsit, ugyanis legközelebb csak három hét múlva, Misanóban lesz majd jelenésük.