Orbán is az Adrián nyaralt egy horvát lap szerint, Havasi magánprogramról beszélt

Jószerivel még neki se láttak a munkának, de néhány tízmillióval már megemelték a Városligetből kitelepített közlekedési múzeum tervezési díját.

Júniusban írták alá a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányán felépülő új épületegyüttesének tervezési szerződését, de már módosítani kellett rajta. A nemzetközi építészeti pályázatot megnyerő New York-i székhelyű Diller Scofidio + Renfro építésziroda egyébként a projektre magyarországi leányvállalatot alapított. Munkájukat – a városligeti Zene Háza tervezésébe is bedolgozó – Noll Tamás építész csapata segíti, biztosítva a magyar valósághoz és jogszabályi keretekhez való illeszkedést. Már a vállalási ár is jócskán túlszaladt az előzetesen becsült összegen. Vitézy Dávid, a múzeum igazgatója korábban a Népszavának nem tagadta, hogy a vártnál hosszabbra nyúlt a részletekről és az árról szóló egyeztetés az amerikai sztárépítészekkel, de – mint mondta – a végére jelentősen lealkudtak az árból. Így sem sikerült beleférniük a kormányhatározatban szereplő 5,7 milliárdos keretbe. Az uniós közbeszerzési értesítő júniusban megjelent hirdetményéből ugyanis kiderült, hogy a megbízás értéke 7,87 milliárd forint. A fenti költség a teljes tervezési költséget tartalmazza, beleértve a vázlat-, engedélyezési és kiviteli terveket, valamint a kiállítás programot. A szerződés értelmében az amerikai iroda készíti az épületegyüttes jobb megközelíthetőségét szolgáló a Hungária körúti vasúti megállóhely tervezését, a csatlakozó közterületek rendezését, beleértve a múzeummal szomszédos Törekvés Művelődési Ház épületének és környékének újragondolását is. Ám alig telt el két hónap, már módosítani kellett a szerződést. Négy kisebb építmény tervezése okán ugyanis 58 millió forinttal 7,926 milliárdra nőtt a vállalási ár. A szerződésben ugyanakkor módosul a tanulmányutakra vonatkozó rész, miszerint a pandémia miatt elmaradó utazások árát a végszámlából levonják majd. A tervek elkészítésének határideje változatlanul 2022 vége.

Új Közlekedési Múzeum látványterveinek bemutatása Fotó: Markoszov Szergej / Népszava

A kormány által a nagyobb állami projektekre létrehozott Beruházási Ügynökség a tervek birtokában írhatja majd ki a kivitelezői tendert. Így a projekt megvalósításáról, az ehhez szükséges támogatás biztosításáról már a 2022-es parlamenti választások után felálló új kormánynak kell döntenie. Ha akkor is zöld utat kap a projekt és sikerül megfelelő áron kivitelezőt találni, akkor kezdetét veszi a több évig tartó építkezés. A megnyitást Vitézy Dávid idén júniusban legkorábban 2025-re tette, bár ennél sokkal jobban is elnyúlhat a megvalósítás. A járvány miatt egyébként számos beruházást befagyasztott a kormány, de a múzeumot nem húzták le a listáról. Közben a színfalak között megszületett az egyezség a kerületek és a főváros között a területre vonatkozó szabályozási tervről is. A korábban bontásra ítélt, egy évtizede üresen álló vasúti csarnok megmentését és az új szabályozást nagy fegyverténynek tartotta Vitézy. A projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítása kiváltotta a sok szereplős önkormányzati egyeztetés sok évig húzódó mizériáját. Az sem elhanyagolható előny szerinte, hogy a kötelezően előírt parkolószámnak alig harmadát kell megépíteni.