Bár az államtitkár cégének tartaléka lenullázódott, osztalékra mégis futotta

A Beta Consultingnak forintra pontosan annyi bevétele volt, mint 2018-ban.

Ahogy az az elmúlt években jellemző volt, ezúttal is a teljes adóalapját befizette adóként az államkasszába Tuzson Bence államtitkár érdekeltsége – írja az mfor.hu . A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkárának két gazdasági érdekeltsége is van. Az egyik a Tuzson Mérnöki Iroda Kft., amelyben társtulajdonos a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, a másik a Beta Consulting Kft., amin Biczi Tamás Lászlóval osztozik. A kormány ugyan a koronavírus-járványra való tekintettel szeptember 30-ig meghosszabbította az éves beszámolók leadási határidejét, a Beta Consulting viszont bőven tartotta az eredeti határidőt. Ahogyan tavaly, úgy idén is a cég egész szokatlan módon a teljes adóalapját befizette az államkasszába adóként. Ehhez nem csatoltak mellékletet, ami részletezte volna az adófizetési kötelezettség levezetését. Az mfor.hu azt írja, hogy a jelek szerint fix megbízási szerződéssel működik a cég, amelynek fő tevékenysége üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás.