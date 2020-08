Majdnem 200 ezer álláskereső semmilyen, azaz semmilyen támogatást nem kap

Az állatmentők majdnem két órán át kergették az állatokat.

A hétvégén denevérek lepték el a Szent János Kórház sebészetének egyik folyosóját – számolt be róla az RTL Híradó. A katasztrófavédelem kért segítséget az újpesti Állatmentő Ligától, Pataki Gábor is ott volt a befogásnál. Elmondása szerint a denevérek az alagsor és a második emelet között repkedtek szinte megállás nélkül. Volt, amelyik a beteghordó lift tetején próbált elbújni, egy másik az alagsorba menekült. Az állatmentők majdnem két órán át kergették az állatokat a nagy belmagasság miatt, mire sikerült befogni mindet. Hiába volt világos, folyamatosan repkedtek a denevérek. Az egyik végül magától kirepült, a másik négyet „furfangos módszerekkel” kapták el: beterelték őket zárt helyiségbe, majd megvárták, amíg leszállt, így tudták befogni. Szakemberek szerint a denevérek alapesetben nem támadják meg az embert, és az is tévhit, hogy beleszállnának a hajba. Ennek ellenére nem veszélytelenek, különösen egy kórházban, legyengült immunrendszerű betegek között. Az állatok ugyanis haraphatnak és veszettséget, parazitákat terjeszthetnek, ezért puszta kézzel nem szabad megfogni. A kórházat nagy kert veszi körül, hatalmas fákkal, ahol denevérek élnek. A kórház azt közölte a csatornával, hogy sem az orvosok, sem a betegek nem érintkeztek az állatokkal, a folyosót pedig fertőtlenítették a történtek után.