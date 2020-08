Kásler szerint lehetséges a hagyományos szeptember 1-jei tanévkezdés – De sok a kérdőjel

Az ellenzéki képviselő szerint még szakmai alapja is lehet a kormány javaslatainak.

A választási eljárásról szóló törvény, illetve az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény módosításáról szóló javaslatokról tájékoztatta a parlamenti frakciók képviselőit kedden délelőtt Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda augusztus végével távozó elnöke . A jogszabályokat azért kell módosítania az országgyűlésnek, mert az Alkotmánybíróság több esetben kifogásolta a nem megfelelő, hiányos szabályozást. Az egyik javaslat átrajzolná a Pest megyei, országgyűlési egyéni választókerületeket, ugyanis több esetben a lakosságszámuk jelentősen eltér a törvényben rögzített 20 százalékos különbséghatárnál: a dunakeszi körzetben például bő 30 százalékkal többen voksolhatnak, mint az országos átlag. Lapunk információi szerint Fidesz-KDNP-s körökben az is felmerült, hogy 12-ről 13-ra emelnék a Pest megyei körzetek számát, méghozzá a budapestiek kárára, azaz a fővárosban 18-ról 17-re csökkenne az egyéni kerületek száma – az NVI szakmai anyagában utóbbiról nincs szó, ettől persze még a parlament elé kerülhet a másik verzió… A levélszavazást is módosítaná az NVI, javaslatuk szerint felfüggesztenék azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választóknak a regisztrációját, akik visszafelé számítva a második országgyűlési választásig nem léptek kapcsolatba a Nemzeti Választási Irodával, nekik ismét jelentkezniük kellene az NVI-nél, hogy választóként számításba vegyék őket. - Az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően átdolgozzák a választási plakátok szabályozását is, igaz, jelentős késéssel, hiszen az Ab tavaly december 31-ig adott időt erre a parlamentnek, s bár több javaslatot benyújtottunk, a kormánypárti többség ezekkel nem foglalkozott – mondta lapunknak Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese. – Eddig, ugye, a választási plakátok kihelyezésének engedélyeztetésének módja nem szerepelt a törvényben, ami helyi szinten komoly visszaélésekre adott lehetőséget, mostantól viszont elvileg elektronikus úton is be lehet adni az engedélykérelmet, amire öt napja lesz reagálni az illetékes testületnek, s ha nem válaszol, akkor érvényesnek lehet tekinteni az engedélyt. Emellett a jövőben köteleznének minden önkormányzatot, hogy ingyenes felületeket jelöljön ki, melyeken azonos feltételekkel helyezhetik el plakátjaikat a pártok. Természetesen át kell nézni majd az NVI javaslatait, de első pillantásra úgy látszik, van szakmai alapjuk.