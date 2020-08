A szabadság értékes árucikk, a melleknek is joguk van napozni a belügyminiszter szerint

A brit miniszterelnök mosolykampányt indított, hogy rendben megindulhasson az oktatás, ám ha ez elbukik, akkor végső esetben büntetéssel vehetik rá az aggódó szülőket, hogy iskolába járassák gyermekeiket.

Skóciában és Észak-Írországban már meg is kezdődött a tanítás, Angliában és Walesben szeptember elején térnek vissza a diákok csekély kivétellel a március 23-án meghirdetett országos vesztegzár óta először az iskolapadokba. Ha második hullámról még nem is beszélnek a szigetországban, a helyzetmeghatározó R, fertőzési ráta a kritikusnak tartott 0,9-1,1 között mozog. Ilyen körülmények között sem a szülők, sem a pedagógus szakszervezetek nem lelkesednek az állami iskolák zsúfolt tantermeiben való várható összezártságért. A hétvégén Chris Witty professzor, Anglia tisztifőorvosa nyilatkozatban fejtette ki, milyen csekély a valószínűsége, hogy a tanulók megkapják a Covid-19-et. Fejlődésük, egészségük és jólétük szempontjából viszont nagyon káros lenne, ha továbbra is távol maradnának a közösségi oktatástól. A négy tartomány közegészségügyi hatóságainak vezetői és helyettesei közös kommünikében azonban hangsúlyozták: bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy fontos a szociális távolságtartás és a fertőzésveszély kontrollja az osztálytermekben és azokon kívül, különösen a ragálynak jobban kitett tanárok, középiskolások és felnőttek egymás közötti érintkezésében. Az elmúlt hetek szégyenletes vizsgabotrányai óta ostromlott oktatási miniszter helyett rövid skóciai szabadságáról visszatérve Boris Johnson saját kezébe vette az iskolapolitikát, nem beszélve az azzal kapcsolatos propagandakampányról. A kormányfő Twitteren „nagyon-nagyon-nagyon kicsinek” nevezte annak veszélyét, hogy az általános iskolások egyáltalán elkapják a vírust, és még két „nagyont” hozzátéve nem kell aggódni az esetleges megbetegedés komolysága miatt. A kormányfő korábban „nukleáris elrettentéshez” hasonlította a második országos vesztegzár bevezetésének lehetőségét. Gavin Williamson oktatási miniszter most viszont sürgette, hogy a tanárok készüljenek fel a távoktatásra, ha regionális járványkitörések miatt ismét lakatot kellene tenni az iskolák kapujára. A politikus, aki egyszerre nevetség és megvetés tárgya, egy iskolában tett látogatása során nem volt hajlandó beismerni, valóban az állása függ-e a sikeres tanévnyitástól és igaz-e, hogy az érettségi-válság után benyújtotta lemondását? Ha a józan érvek nem bizonyulnak elégségesnek, a kormány kész megbüntetni az iskolai oktatást elutasító szülőkkel, annak kötelező jellegére való hivatkozással. A csak „végső eszközként” bevethető 120 fontos (47 ezer forint) bírság a helyi önkormányzatok róhatják ki. Ahogy az élet oly sok más területén, Skócia és Anglia nézetei az iskolai arcmaszkviselésről is eltérőek. A WHO Egészségügyi Világszervezet legfrissebb tanácsát követve az edinburgh-i kormány a jövő héttől kezdve arcmaszk viselését vezeti be a 12 éven felüli tanulók számára az iskolák közösségi tereiben, ha a tantermekben nem is. A Downing Street nem tervez hasonló intézkedést, azzal érvelve, hogy az arctakarás gátolja a tanárok és diákok közötti kommunikációt. Boris Johnson kedd délutánra odáig hajlandó volt elmenni, hogy megígérte, „ha változtatnunk kell az utasításon, természetesen változtatni fogunk”. Az iskolaigazgatók képviseleti szervezete kérte az arcmaszk politika sürgős felülvizsgálatát, kérve, hogy ha teljes fordulat szükséges, „az inkább előbb, mint később következzen be”.